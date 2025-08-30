Payton Tolle gana ovación de pie después de solo una entrada

Segundo en la Liga Americana Este y buscando comenzar con la postemporada a la vuelta de la esquina, el Medias Rojas de Boston llamado prospecto de lanzamiento de estrellas Tolle de Payton hoy, para hacer su debut contra uno de los mejores de béisbol en la forma del Piratas de Pittsburgh All-Star, Escenas de Paul.

En última instancia, en 5.1 entradas, Tolle GHe subido solo dos carreras en tres hits y dos caminatas, con ocho ponches. Fue un debut muy sólido, y aunque Grgle de nueces Renunciaría a dos hits y una carrera para completar la sexta entrada para que se salga de tolle con una decisión, el parque Fenway fue agradecido.

Muy apreciativo, de hecho. Y tampoco esperaron a que las llamadas de cortina lo muestren. Solo tomó una entrada, una entrada 1-2-3, nada menos, con dos ponches, para los Faitales de los Medias Rojas a Dale a Tolle una ovación de pie. Es decir, si se hubieran sentado.

Perspectivo emocionante con cosas y vibraciones

Otra ovación seguiría Como Tolle fue sacado del juego. La emoción en torno a Tolle, no solo en su debut sino en general, es real. Y proviene de algún lugar real.

Subiendo las filas menores a un ritmo astronómico, Tolle pasó de High-A, a Doble-A, a Triple-A a las Grandes Ligas En solo una temporada de béisbol profesional. La selección 50 en el 2024 MLB Draft, Tolle irrumpió en los niveles que se supone que tardan años en escalar, combinando para a 3.04 fue con 133 ponches de más de 91.2 en los tres.

A modo de comparación, el gran rival de los Medias Rojas, el Yankees de Nueva Yorkactualmente tiene un brazo joven en su rotación en forma de Cam Schlittlerquien está impresionando como un titular de las Grandes Ligas dentro de un año de estar en una gran bola A. Su ascenso ha sido Excepcionalmente rápido. Pero Tolle es más rápido.

Además de los números están los lanzamientos detrás de ellos. Las cosas de Tolle incluyen una bola rápida animada desde un punto de liberación inusual en el lado izquierdo, junto con un control deslizante decente y mucho control. La suya es la mezcla de tres lanzamientos, el tamaño, la presencia y la mentalidad de un titular de las Grandes Ligas; La emoción palpable viene con evidencia de apoyo detrás de esto.

Y además de todos esoTolle también tiene cierta peculiaridad. En un mundo deportivo profesional cada vez más desinfectado, se destaca por su presencia llamativa. Desde lo grueso hasta el bigote, el espíritu de la década de 1970 está vivo en Tolle, quien ya tiene los memes listo para ir.

Los Medias Rojas hicieron una llamada valiente

Para crear espacio para Tolle en la lista, los Medias Rojas liberado el hombre que una vez había asegurado una victoria de la Serie Mundial para el Dodgers de Los Ángeles, Walker Buehler. A pesar de que lo firmó para un año, $ 21.05 millones contrato tan recientemente como diciembre, Buehler publicó Solo una efectividad de 5.451.56 WHIP y 84:55 Relación ponche-caminata en 112.1 entradas; Lejos de ser el as de la rotación, él era el punto débil.

Con Tanner Houck, Richard Fitts y Cazador Dobbins Todo en la lista de lesionados, y con Dobbins y Houck a largo plazo, hubo vacantes para llenar, incluso antes de la decisión de Buehler. Tal como están las cosas, entonces, los Medias Rojas apuntan a cerrar la temporada con una rotación de Crochet de garret, Brayan Bello, Lucas Giolito, Dustin May – Y, al parecer, Tolle.

Hace dos meses, el 28 de junio, Tolle tomó el montículo en su debut para los Double-A Portland Sea Dogs, lanzando cinco entradas de béisbol de una carrera En un juego contra los ponis Rumble Binghamton increíblemente llamados. Hoy debutó a nivel de Grandes Ligas contra Paul Skenes. Y lejos de ser superado, el jugador de 22 años se mantuvo el suyo, lanzando con el conocimiento de un veterano de diez años. Larga vivir lo nuevo Tom Selleck.