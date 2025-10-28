Paweł Pawlikowski Exec produce ‘Silver’, Natalia Koniarz estrena clip

Paweł Pawlikowski, el cineasta detrás de la ganadora del Oscar “Ida” y la nominada al Oscar “Cold War”, ha sido productor ejecutivo del documental de Natalia Koniarz “Plata”sobre la mina de plata más alta de Bolivia y sus interminables túneles.

«Es una experiencia sensorial y poética. Trae imágenes de las profundidades con una claridad notable», dijo sobre una coproducción polaco-noruega-finlandesa dirigida por Telemark, con sede en Varsovia. «Es brutal, hipnótico y profundamente humano».

“Silver” está filmada por Stanisław Cuske, actualmente trabajando en el próximo drama de Pawlikowski “1949” con Sandra Hüller, que muestra al escritor Thomas Mann (Hanns Zischler) y su hija Erika mientras se embarcan en un viaje por carretera en una Alemania aún tambaleante.

“’Silver’ cambió mi forma de pensar sobre la cinematografía en los documentales”, dijo Cuske.

«En ese momento yo estaba trabajando en ‘La zona de interés’ de Jonathan Glazer como operador de cámara, instalando las cámaras colocadas dentro de la casa del personaje principal. Estaban destinadas a mostrar la realidad tal como es. Observar, no imponer». Koniarz también «quería mirar desde la barrera, pero al mismo tiempo estar cerca», subrayó.

«Era una gran responsabilidad, porque sabíamos que no habría dramaturgia clásica. La historia se contaría a través de imagen y sonido. Esto me hizo preguntarme: ‘¿Cómo podemos contarla desde la perspectiva de las personas que filmamos, en lugar de la nuestra? ¿Cómo puede la cámara mantener la intimidad sin forzar la emoción’?».

La película estrena un clip exclusivo aquí:

Terminaron al pie del Cerro Rico de Bolivia, “una montaña que come hombres”, por accidente, atrapados en el país durante la pandemia, una situación que también provocó el documental “Postales desde el borde”. Allí viven mineros con sus familias, azotados por la pobreza, accidentes subterráneos y ladrones violentos que amenazan el bienestar de sus hijos. La esperanza de vida media es de 40 años.

«Llegamos allí con Stanisław maltrecho y en malas condiciones después de muchos meses en los Andes, pero en realidad nos ayudó. Fue nuestra manera de entrar, eso y la perseverancia. Vivimos allí y fuimos a las minas junto con los lugareños, pero yo siempre podía irme y regresar a casa. Ellos no podían. Esta asimetría persiste, no se puede superar con ningún gesto de solidaridad», añadió Koniarz.

Si bien también hace referencia al culto local al diablo, que, según se cree, puede mantener seguros a los mineros, nada fue “escenificado ni embellecido” en la película, y las condiciones bajo tierra eran duras.

“Hacía calor [in the mine]alcanzando temperaturas de hasta 55 grados centígrados y había polvo por todas partes. Sólo utilizamos faros de minería y nuestro ritmo dependía de la altura del túnel”, señaló Cuske.

«Si hay belleza, pertenece a este vasto lugar subterráneo y al coraje de las personas y los niños que crecen a su alrededor. Espero que el público no se dé cuenta de nuestra técnica, sino que sienta como si se hubiera atado las botas de los mineros y hubiera dado un paso adelante».

También trabajó con Pawlikowski en el cortometraje “Muse” de 2025; fue entonces cuando Koniarz, también su socio, conoció al aclamado director.

«Me puse en contacto con Paweł porque valoro su precisión y su enfoque ético. También me gustan sus documentales. Ha hecho varios, pero disfruto especialmente volviendo a ‘Los viajes de Dostoievski'», dijo.

«Me brindó comentarios específicos sobre el sonido, la narración y el título. Después de haber trabajado en la película durante varios años, necesitaba un ojo crítico. Este apoyo fue importante para mí en ese momento. También fue el momento en que [editor] Yael Bitton y yo perdimos a nuestro amigo Ilkka Vehkalahti. Él era uno de los coproductores y su compañía había sido una gran influencia para mí”.

«Sabía que no quería ningún comentario ni narración fuera de la pantalla, y que la película no debía seguir a un solo protagonista. La imagen y el sonido tenían que transmitir su significado. Esto requería disciplina, así como muchos días bajo tierra, y otros tantos días simplemente sentado, escuchando y esperando que sucediera algo».

Tenía miedo por Cuske durante el desafiante rodaje – “Él miró a través de la lente; yo miré sus pies” – así como por los niños locales que continuaron explorando la mina solos, haciéndola a veces sentirse impotente.

«Vives con estas personas, te haces amigo de ellas, eres testigo de su sufrimiento y violencia, pero no puedes cambiarlo ni reaccionar. Mi reacción ante el sufrimiento de otra persona podría tener consecuencias cuando ya no esté allí».

Y añadió: «Constantemente enfrenté mis propias creencias y prejuicios para encontrar una perspectiva interna».