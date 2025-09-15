Pave en Malasia, el precio de Aerox Alpha Turbo se sorprende

Kuala Lumpur, Viva – Yamaha nuevamente hizo un avance en el mercado de dos ruedas de Malasia. El fabricante con el logotipo de Tala Fork lanzó oficialmente su último scooter, NVX 155 o conocido en Indonesia con el nombre Alfa aerox Turbo. Su presencia estuvo inmediatamente en el centro de atención porque trajo características únicas que rara vez se encontraban en su clase.

Aunque hay adornos «turbo», esta moto en realidad no usa un dispositivo de turbocompresor real. La función Turbo aquí es más en modo adicional que puede proporcionar energía adicional cuando sea necesario.

Citado Viva Automotive Desde Bikerepublic, el lunes 15 de septiembre de 2025, Aerox Alpha Turbo lleva un motor de 155 cc, un cilindro, refrigerado por líquido, con tecnología de núcleo azul. La potencia máxima alcanza 15.1 caballos de fuerza con un par de 14.2 nm.

Una de las cosas interesantes está en una transmisión inteligente llamada Yamaha Electric CVT (YECVT). Esta tecnología permite la presencia de características de cambio descendente que hacen que la aceleración sea más feroz. La sensación es similar al empuje turbo cuando el gas se tuerce.

Yamaha NVX 155 AKA Aerox 155 Alpha

Este scooter también está equipado con dos modos de conducción, a saber, el modo Town (T) y el modo deportivo (s). Los conductores pueden elegir la moda según sea necesario, quieren relajarse en la carretera de la ciudad o más agresivo cuando necesiten energía. Esta característica es la primera en su clase, que hace que Aerox Alpha Turbo se sienta más especial.

La pantalla del motor también es más moderna gracias a la última pantalla TFT. Curiosamente, este panel de instrumentos tiene tres opciones de temas que se pueden ajustar al gusto. Entonces, además de funcional, la apariencia también te hace sentir como en casa.

Con respecto a la conectividad, a Yamaha no le falta la tendencia. Las variantes SP y ABS están equipadas con características de conexión Y. Específicamente, la versión SP incluso se puede conectar a Google Maps directamente desde la pantalla del motor, lo que hace que sea más fácil al viajar largas distancias.

El sector de seguridad también recibió atención especial. Esta moto ya usa un freno de disco de retroceso, con la adición de ABS en la parte delantera. También hay señal de parada de emergencia, inicio sin llave, características del sistema de parada de arranque, al puerto USB-C para la alimentación del dispositivo.

Por su peso, Aerox Alpha Turbo SP se registra en 130 kilogramos, mientras que la versión ABS es un poco más ligera a 127 kilogramos. Esta diferencia ocurre debido a características adicionales en la variante SP. Aun así, ambos todavía parecen compactos y adecuados para el uso diario.

El precio oficial, Aerox Alpha Turbo SP tiene un precio a partir de RM14,498 o equivalente a RP56 millones, mientras que la variante NVX ABS es más barata en RM11,998 aka Rp46.8 millones. Para obtener información, Aerox Alpha Turbo se comercializa en Indonesia con una etiqueta de Rp41 millones en la carretera Jacarta.