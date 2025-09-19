Paulo Branco produce ‘Here’, con Manolo Solo, Patricia López Arnaiz

Productor portugués veterano Paulo Branco ha comenzado la fotografía principal en el drama distópico de € 4.5 millones ($ 5.3 millones) «Aqui», dirigido por el tiroteo de Tiago Groedes en España y Portugal.

El aclamado novelista sudafricano y australiano, JM Coetzee, ganador del Premio Nobel de Literatura 2003, vendió los derechos de su trilogía «Jesús» a Branco, con la condición de que la película se filme completamente en español.

La trilogía «Jesús», publicada en la década de 2010, explora cómo el idioma inglés se está apoderando del mundo y refleja el interés de Coetzee en el sur global y, en particular, la literatura argentina.

En la película, el refugiado infantil David (interpretado por los actores primerizos Álex Peláez y Hugo Encuentra) se hace amigo de Simón (Manolo Solo) en un bote que viaja a la tierra de un nadie. A su llegada, Simón se encuentra con Inés (Patricia López Arnaiz) y los tres huyen a una nueva ciudad donde David está inscrito en una academia de baile y desarrolla habilidades misteriosas.

Alongside distinguished Spanish actors Solo (“Close Your Eyes”) and López Arnaiz (“20,000 Species of Bees”), the high-profile cast includes Itsaso Arana (“Volveréis”), Ángela Molina (“Live Flesh”) director Fernando Trueba, Argentine actor Daniel Elias (“The Delinquents”) and French actors Lambert Wilson (“The Matrix Recargado «) y Sergi López (» Mapa de los sonidos de Tokio «).

Branco («Cosmopolis», «Mysteries of Lisboa») es uno de los productores más prolíficos de Europa que ha producido más de 300 películas con los principales autores, incluidos David Cronenberg, Paul Auster, Alain Tanner, Wim Wenders, Raúl Ruiz, Chantal Akerman y Valeria Bruni-Tedeschi.

«Aqui» es una coproducción franco-portuguesa entre las cámaras de producción de Branco Alfama Films y Leopardo Films, con sede en París y Lisboa, respectivamente.

«Siento una gran responsabilidad por el fideicomiso en mí por Coetzee». Branco confió a la variedad. «Estoy cada vez más interesado en las películas adaptadas de los textos literarios, pero esto trae una responsabilidad artística de respetar la visión del autor. Tuve una experiencia similar con la» Cosmopolis «de David Cronenberg, adaptada de la novela de Don DeLillo».

El apoyo de producción incluye CNC de Francia y el ICA de Portugal – Instituto de Cinema y Audiovisual, PIC – Tourism and Cinema Support Fund, RTP, Lisbon City Council y Porto Film Commission.

El director Tiago Guyes, quien estudió en la Academia de Cine de Nueva York, es uno de los mejores directores de cine, televisión y teatro de Portugal. Anteriormente trabajó con Branco en los largometrajes «The Domain» y «Willing of the Wind», que jugó en la competencia principal en Venecia en 2019 y Cannes en 2022 respectivamente.

Guyes explica que durante mucho tiempo ha soñado con adaptar una de las novelas de Coetzee, describiendo la trilogía «Jesús» como una «alegoría hipnótica de 800 páginas» que explora una soledad fundamental.

La sesión de 65 días filmará en sitios de arquitectura brutalista en Portugal, especialmente en Porto, Viana do Castelo, Coimbra y Lisboa, complementado por escenas de Port en la región de Cantabria de España. «Quiero construir este mundo atemporal utilizando objetos, paisajes y arquitectura que se sientan suspendidas en el tiempo», dice Groedes. «No hay tecnología moderna. Todo parece atascado entre las décadas de 1940 y 1970».

White también está completando otras adaptaciones cinematográficas, incluida el «Memories of Prison» de Sérgio Graciano basado en la novela de Camilo Branco y «Louagent» de Mário Barroso, adaptado del último trabajo de José Cardoso Pires.

El productor de 75 años ahora se centra principalmente en producir en Portugal, en lugar de en Francia, por razones políticas y profesionales. «Pasé mi infancia bajo el régimen fascista en Portugal», explicó a Variety. «Ahora he alcanzado una edad y una etapa en mi carrera en la que ya no estoy dispuesto a perder el tiempo y la energía con el tipo de espíritu inquisitorial que actualmente está apasionando a Francia».

Branco tiene como objetivo tener el estreno mundial de «Aqui» en Cannes en 2026.