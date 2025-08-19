Paulina García de Chile, ganadora de un oso plateado de Berlín por su actuación en «Gloria» de Sebastián Lelio y un actor muy transmitido en las producciones latinoamericanas, se adjunta a la línea superior en el tenso de Valeria Pivato, Proyecto de Drama «La Ilusión de Un paraína» («Una ilusión de la paradis»). García protagonizó «Little Men» de Ira Sachs, que se inclinó en 2015.

El proyecto está configurado en la compañía argentina de Juan Pablo Miller Tarea buenaEl productor detrás del ganador de la Cámara de Oro de Cannes 2011 de Pablo Giorgelli «Las Acacias» y la presentación del Oscar del Oscar 2020 de Paula Hernández «The Sleepwalkers».

En el desarrollo, «La Illusión de Un Paradise» aparece entre los 15 proyectos presentes el 11 de agosto por el Festival de Cine de San Sebastián como parte de su Foro de coproducción de Europa-Latin Americaque funciona del 22 al 24 de septiembre.

«La Ilusión de Un paraíso» marca la primera característica en solitario de Pivato después de Cannes sin cierto respeto como el jugador «The Desert Bride» y Mar del Plata Best Winner Argentinian Film «Surfacing», ambos codirigieron con Cecilia Atán.

Escrito por Pivato junto a Leonel D’Agostino, una coprotagonista de títulos destacados como la miniserie de Fremantle-Fábula «La Jauría» y el «Viento de devasto» de Paula Hernández, el proyecto atrapó un premio Accérit en el Premio LOLA Salvador Dama de 2023 en Spain.

La historia sigue a Elvira (59) y Joaquín (63), quienes han estado casados durante décadas y, recientemente retirados, deciden mudarse a una casa en las montañas.

«En el bosque, frente a las aguas quietas del lago, Elvira comienza a descubrir la naturaleza oscura de su esposo y lucha entre el compromiso y la oposición activa, poniendo en peligro el futuro prometedor de su familia», dice una sinopsis.

«La estructura de la película explora la tensión dramática entre un mundo urbano, como una ciudad europea y una salvaje, como la Patagonia. Esta característica permite una coproducción altamente orgánica entre Europa y Argentina», dijo el productor Juan Pablo Miller.

Tarea Fina se enfrenta a una concurrida edición del Foro de San Sebastián, ya que también está involucrado como coproductor en el editor argentino María Astrauskas debut como director «Patrimony», junto con Pablo Giorgelli Cine, otro proyecto de características seleccionada para participar en el evento de la industria.

«Gloria» Paulina García también se está asociando con el cineasta panameña Ana Endara para «Victoria in the Nubds», otro proyecto seleccionado para el foro, luego del éxito del dúo en la galardonada película «Amado Trópico».

Anunciado a principios de este verano, García actuará en la coproducción Costa Rica-Perú de Neto Villalobos «El amor es el monstruo».

La próxima edición del Foro de Co-Producción de Europa-Latin America forma parte del 73º Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que tiene lugar del 19 al 27 de septiembre.