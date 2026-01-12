Paulina Chávez sobre el asalto de Ariana y el compromiso de Cooper

ALERTA DE SPOILER: Esta publicación contiene spoilers del episodio 9 de la temporada 2 de “Landman”, “Planes, lágrimas y sirenas” ahora transmitiendo en Paramount+.

Paulina Chávez ha tenido un arco vertiginoso en “Landman”. Durante la primera temporada, su personaje, Ariana, quedó viuda y floreció una relación con Cooper (Jacob Lofland) mientras ella recogía los pedazos de su vida. Esta temporada, hizo malabares con el cuidado de su hijo y consiguió un trabajo de camarera en el bar local, Patch Cafe. Si bien tuvo momentos bajos (echar a Cooper de la casa) y momentos altos (aceptar su propuesta), en los últimos minutos del Episodio 9 casi la matan.

El momento tuvo lugar detrás del Patch Café, donde Johnny (Mike Harkins) se acercó a ella, a quien había rechazado mientras trabajaba detrás de la barra durante un turno anterior. Después de golpearla, insultarla y rasgarle la camisa mientras comenzaba a desabrocharse los pantalones, Johnny fue frustrado por Cooper, quien casualmente entró al callejón en el momento adecuado.

Chávez habló con Variedad sobre su preparación para la emotiva escena.

“Que eso suceda es la peor pesadilla de una mujer”, dice sobre la agresión. «Recuerdo haber leído este episodio e inmediatamente llorar a mares. Como actor, he estado entrenando desde que tenía 10 años, y es muy fácil para mí ponerme en ese espacio mental. Siempre siento que la mayoría de los actores son simplemente psicópatas, porque somos capaces de sentir todo muy profundamente, pero también es nuestro mayor superpoder. Entré sin prepararme emocionalmente en absoluto, y confié en mí mismo para estar presente y permitirme tener miedo y vivir asustado en ese momento».

Chávez, quien ha tenido otras escenas sensibles en el programa, cita a los expertos en el set que la hicieron sentir apoyada.

«Todo el mundo es muy respetuoso en el set», dice. «Nuestro coordinador de intimidad y nuestros coordinadores de especialistas son absolutamente increíbles. Tuvimos ensayos de especialistas toda la semana antes de filmarlo, así que nos sentimos muy cómodos el uno con el otro. El tipo que interpreta a Johnny, Mike, es un amor en la vida real y fue muy respetuoso. Hicimos los movimientos y lo controlamos. Pero cuando estás ensayando, en realidad no lo haces. todo. Así que la primera vez que rasgaron la camiseta, esa primera toma en la que repasamos toda la secuencia, fue absolutamente aterradora. Definitivamente necesitaba un minuto para recuperarme y hacer todo el resumen nuevamente. Pero lo hicimos por secciones. Fue un puñetazo, y luego, antes de llegar a la parte del tackle, cortaremos y luego continuaremos. Pero… me siento tembloroso sólo de hablar de ello. Es un momento muy aterrador para cualquiera. Es falso, obviamente, pero tu cuerpo no diferencia lo que es real y lo que no”.

Otra parte desafiante del papel fue enfrentar los insultos que Mike le lanza a Ariana, quien a menudo es la única mujer mexicana en el Patch Café, rodeada de hombres blancos. Los padres de Chávez son ambos de México, y ella dice que el lenguaje duele incluso en la actuación, pero es preciso para el programa.

«Desafortunadamente, esa es la realidad de caminar por este mundo», dice Chávez. «Siendo de El Paso y San Antonio, todos somos latinos. Así que siempre estamos caminando entre nosotros. Pero es interesante conducir por partes más pequeñas de Texas, y sientes ese resplandor, esa mirada. Personalmente, nadie nunca ha usado esos términos hacia mí. Escucharlo honestamente me hace hervir la sangre. Así que usé la ira cuando me dijeron esas palabras en la escena. Es muy extraño, pero ese es el estado del mundo en este momento. Hice una película sobre golf en los años 60 [2023’s “The Long Game”]y esos términos se usaban entonces con mucha frecuencia. Pero esos términos todavía se usan hoy en día, y realmente admiro que estemos creando arte y contando las historias de estas personas, y eso conlleva duras verdades y realidades”.

A pesar del horror del ataque, Chávez predice que Ariana podrá superarlo.

«Creo que este incidente es algo que no la va a definir», dice. «Incluso con lo que le hemos visto pasar, se ve que sigue siendo una luchadora. En todo caso, siento que esto la acercará más a Cooper y al resto de la familia».

Mira algunos de los momentos clave de Ariana y Cooper juntos en el siguiente vídeo.