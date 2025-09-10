Paula Verhoeven mostró tatuajes, la razón por la cual Pratama Arhan y Azizah Salsha fueron cancelados referidos.

Yakarta, Viva – Noticias sobre Paula Verhoeven El que mostró un nuevo tatuaje que resultó ser temporal ganó muchos clics, para entregarlo para convertirse en la noticia más popular, especialmente en el canal del espectáculo. La razón por la cual Pratama Arhan-Azizah Salsha, que fue cancelada referida, no fue menos destacada.

Además de estas dos noticias, todavía hay otras noticias que es una pena perder. ¿Cualquier cosa? El siguiente es un resumen completo de la lista de la lista de noticias más popular del canal Viva Showbiz, en la edición de Round Up el miércoles 10 de septiembre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Divorciado de Baim Wong, Paula Verhoeven mostró un nuevo tatuaje

Paula Verhoeven. Foto : Instagram @paula_verhoeven.

Paula Verhoeven regresó para llamar la atención pública después de divorciarse oficialmente del actor Baim Wong. En su última carga, el modelo de 37 años parecía mostrar un nuevo tatuaje que inmediatamente obtuvo cálidos comentarios de los ciudadanos.

El pequeño y verde tatuaje con una imagen de dinosaurio se vio en su muñeca. Aunque no es un tatuaje permanente, sino un tatuaje temporal, la apariencia de Paula sigue siendo exitosa en el centro de atención.

¡Reveló! Razones de Pratama Arhan y Azizah Salsha Cancelar referir



Pratama Arhan y Azizah Salsha

La casa de Pratama Arhan y Azizah Salsha ahora están en el centro de atención pública. Especialmente después de que se revelara la noticia del divorcio y muchas personas estuvieron de acuerdo. La razón es que, mientras ambos estén en un hogar, muchos problemas están expuestos al público, incluido el supuesto asunto de Azizah Salsha con Salim Nauderrer.

Tras la noticia del divorcio, las dos acusaciones de los dos volvieron a la reconciliación de alias. Sin embargo, esto fue negado por el Tribunal Religioso de Tigaraksa (PA). La noticia sobre la revocación de las solicitudes de divorcio de divorcio de Pratama Arhan hasta ahora se ha confirmado que es incorrecta, de modo que la pareja que se casó en 2023 continuó divorciándose.

Video Hard Gumay Commemoration Raffi Ahmad Sobre la corrupción viral, los internautas: es cierto ser un artista para la política

La predicción de Hard Gumay sobre Raffi Ahmad a principios de 2024 regresó a la atención de los usuarios de las redes sociales. En las piezas de video cargadas, Hard Gumay había predicho la vida personal de Raffi Ahmad y le dio varias advertencias.

Inicialmente, en el viejo video, Hard Gumay había predicho sobre la cifra de las filas de artistas que ingresaron al gabinete del gobierno de Prabowo Subianto.

Este político dijo que había una sospecha de que Raffi Ahmad prepararía un impuesto, debería pagar Rp330 mil millones, por lo que solo RP1 mil millones

El tema de Raffi Ahmad, quien luego fue mencionado, reemplazaría la posición de Dito Ariotedjo como el Ministro de Juventud y Deportes (Menpora) continuó siendo el foco público. Aunque según se informa, rechazó el puesto, el presentador y el empresario habían sido nombrados por el presidente Prabowo Subianto como el Mensajero Especial del Presidente en el campo de los trabajadores de la generación y el arte.

Sin embargo, no era una cuestión de nombramiento de puestos que luego se discutieron ampliamente, sino la declaración del político de Kisman Latumakulita. En la transmisión en el podcast de YouTube Channel Roemah Pemoeda, Kisman aludió al informe de impuestos Raffi.

