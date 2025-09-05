Paula Devonshire gana el Premio al productor de funciones de CMPA en el Festival de Toronto

Paula Devonshire, en Devonshire Productions, ha ganado el Asociación Canadiense de Productores de MediosPremio al productor de cine Indiescreen del productor de películas 2025 (CMPA).

El aplause se anunció el 4 de septiembre en los Premios Indiescreen, celebrada en una ceremonia llena en el Sutton Place Hotel en la noche de apertura de la 50a anual. Festival de Cine de Toronto.

El premio, que reconoce los logros cinematográficos de un productor en el transcurso de su carrera, viene con un premio en efectivo de C $ 20,000 (14,493) y se presenta en asociación con Telefilm Canada.

Reconocido por el jurado por su trabajo personal y decidido que resalta constantemente voces diversas e historias no contadas, el Devonshire, con sede en Toronto, sirve como productor ejecutivo de «robo» de Clement Virgo, «Nika & Madison» de Eva Thomas, y «Blood Lines» de Gail Maurice, todos se están estrenando en la festival de este año.

Leena Minifie, con sede en Vancouver, de Stories First Productions, recibió el Premio Indiescreen de Kevin Tierney de 2025 de CMPA, que reconoce el impresionante potencial de un productor prometedor y viene con un premio C $ 10,000 ($ 7,246), presentado en asociación con el fondo de medios canadiense.

Minifie fue reconocida por su dedicación al enfoque artesanal y reflexivo, demostrando una versatilidad del trabajo por venir. Su última película, «The Good Canadian», fue descrita por el jurado como un documental meticulosamente investigado y ingeniosamente elaborado que rastrea el legado de la Ley India y el despojo sistémico de las personas indígenas. Se estrena en la APTN de Canadá el 30 de septiembre.

En la ceremonia, Devonshire comentó el hecho significativo de que dos mujeres indígenas ganaron los Premios de Productores de Cine de CMPA por primera vez en la historia del evento.

Las frenéticas películas de Winnipeg, encabezadas por el CEO y productor ejecutivo Jamie Brown, recibió el premio inaugural del productor de televisión de la CMPA.

Líder en producción independiente canadiense durante más de 25 años, Frantic Films es conocido por su espíritu visionario y emprendedor. Los populares espectáculos frenéticos a lo largo de los años incluyen «Baroness Von Sketch Show» y la comedia de ciencia ficción clásica de culto «Todd and the Book of Pure Evil». La serie de larga duración «Still Standing» se observó en la ceremonia como una comprensión profunda de la experiencia canadiense y el compromiso de la compañía con la narración auténtica e impactante.

El presidente de la compañía de Frantic Films ‘, Stephanie Fast, aceptó el premio en efectivo de $ 20,000, que se presentó en asociación con el Fondo de Medios de Canadá.

«Con el orgullo nacional alcanzando niveles récord en todo el país, estamos encantados de destacar el talento productor sobresaliente de Canadá», dijo el presidente y CEO de CMPA, Reynolds Mastin. «Los ganadores de los Premios Indiescreen de este año encarnan la creatividad, la determinación y la habilidad que definen lo que significa ser un productor de medios independiente en Canadá hoy. Felicitaciones a Paula, Leena y películas frenéticas por su excepcional capacidad para conectarse e inspirar».

Jurados de los tres premios seleccionaron a los ganadores de una lista corta anunciada previamente de nominados.

El CMPA es la organización de defensa basada en miembros del país para productores independientes.