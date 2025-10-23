Paul Walter Hauser quiere contratar a Sam Rockwell para la película biográfica de Chris Farley

Pablo Walter Hauser pronto jugará Chris Farley en Josh GadLa película biográfica sobre el legendario miembro del elenco de “Saturday Night Live” y la estrella de “The Naked Gun” han dicho quién quiere interpretar. Lorne Michaels.

mientras habla con Variedad el miércoles por la noche en el estreno en Los Ángeles de “Springsteen: Deliver Me from Nowhere”, Hauser dijo que quiere Sam Rockwell para interpretar al cerebro de “SNL”.

«Tengo algunas ideas sobre a quién elegir para Lorne», dijo Hauser. «Realmente quiero que Sam Rockwell interprete a Lorne Michaels, algo que no creo haberle dicho a nadie todavía».

Luego, Hauser dirigió su discurso directamente a Rockwell.

«Sam Rockwell, por favor interpreta a Lorne Michaels en mi película de Chris Farley», añadió. «De todos modos, te encanta estar cerca de mí cuando hago mi imitación de Farley, así que haré Matt Foley todo el día para ti y te haré reír. Será divertido».

Si Hauser cumple su deseo, marcaría la segunda colaboración entre Rockwell y él mismo después del drama de Clint Eastwood de 2019, “Richard Jewell”.

Al principio de la entrevista, Hauser compartió que recientemente recibió el “último borrador” del guión de los guionistas de “500 días de verano” Scott Neustadter y Michael H. Weber, al que llamó “el mejor” hasta ahora. Añadió que el rodaje podría comenzar tan pronto como “principios o mediados del próximo año” y que la producción sólo está esperando esa “luz verde esquiva” de New Line y Warner Bros.

La película biográfica de Farley fue primero revelado en abril de 2024. Si bien los detalles de la trama permanecen en secreto, la película está basada en la biografía más vendida del New York Times “The Chris Farley Show: A Biography in Three Acts” de Tom Farley Jr. (hermano de Farley) y Tanner Colby.