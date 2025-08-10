Paul Walter Hauser le dijo al papel de ’70 u 80 ‘personas sobre’ Cuatro fantásticos ‘

Paul Walter Hauser tuvo problemas para mantener su papel en «Los cuatro fantásticos: primeros pasos«Un secreto.
En un reciente Entrevista con GQEl ganador del Globo de Oro, que interpreta a Mole Man en el éxito de taquilla de MCU, dijo que no era tan «con cremallera» como podría haber sido por su parte.
«En su mayor parte, estaba con servicio postal, y todos entienden en este momento», dijo Hauser. «Todos saben si haces ‘Star Wars’ o Marvel, no puedes hablar de eso. Pero si soy honesto, y me enorgullezco de mi honestidad hoy en día, probablemente le dije a 70 u 80 personas al azar, ya sean miembros de la familia o fanáticos. No voy a mentir y decir que no le dije literalmente a nadie. Le dije a varias docenas de personas».
Continuó: «Pero al mismo tiempo, no lo estaban parloteando, o dándole a los medios de comunicación. Eran respetuosos, emocionados, y lo que tiene que usted. Pero si un niño pequeño se me acerca en una silla de ruedas con un cómic, y están como, ‘¿Eres un hombre molde?’ Yo diría algo como: ‘No sé hombre, escucho que hay un lunar …’ y guiño un guiño, solo para emocionarlos «.
Aunque exteriormente, Marvel parece hacer todo lo posible para silenciar los spoilers, Hauser dijo que lo interpreta como «como jaywalking», y agregó que no es el fin del mundo para el MCU si le da a algunas personas detalles detrás de escena.
«Es como, puedes conseguir [arrested] Para eso, pero es como, espero que estén atrapando a los malos «, dijo Hauser.» Y cuando miro a Kevin Feige y a la gente de Marvel, creo, creo que probablemente estén ocupados con otras cosas. Probablemente no me perseguirán y me cuidan, o dispararán un poco [dart] en mi cuello «.
En «Fantastic Four», Hauser aparece junto a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn y Ralph Ineson. La epopeya de MCU sigue a los Super Groups titulares mientras intentan defender la Tierra de la gigantesca entidad que come planeta conocida como Galactus.