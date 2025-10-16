Paul Stanley y Gene Simmons de Kiss reaccionan a la muerte de Ace Frehley

El mundo del rock está de luto muerte de Beso cofundador y legendario guitarrista principal Paul Daniel “Ace” Frehley. El miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll murió después de sufrir lesiones en una caída el mes pasado, confirmó su familia el jueves, provocando un gran dolor en la comunidad musical.

En un comunicado, los compañeros de banda de Frehley, Paul Stanley y Gene Simmons, dijeron: «Estamos devastados por el fallecimiento de Ace Frehley. Fue un soldado del rock esencial e irreemplazable durante algunos de los capítulos fundacionales más formativos de la banda y su historia. Él es y siempre será parte del legado de Kiss. Nuestros pensamientos están con Jeanette, Monique y todos aquellos que lo amaron, incluidos nuestros fans en todo el mundo”.

Mike McCready de Pearl Jam escribió un recuerdo compartido a través de las cuentas oficiales de redes sociales de Pearl Jam. En su publicación, McCready le da crédito a Frehley y Kiss por influenciarlo para que tomara una guitarra.

Ace Frehley, Eddie, yo asombrado…

📸: Danny Clinch Me enteré del fallecimiento de Ace Frehley por Rick Friel, con quien tocaba en una banda llamada Shadow. Rick también fue el primer chico en el autobús en 1977 con una lonchera de KISS que me habló de Ace… simplemente cambió mi vida. Compré una guitarra en 1978… pic.twitter.com/0oULzn0A5H — Mermelada de perlas (@PearlJam) 16 de octubre de 2025

El líder de Tool, Maynard James Keenan, presentó sus respetos en Instagram con una foto editada de su infancia usando el maquillaje icónico de Frehley. «Buena suerte, Ace», subtituló Keenan en la publicación.

Vea más homenajes a continuación.

El Centro Kennedy lamenta el fallecimiento de uno de los homenajeados del Centro Kennedy de este año, Ace Frehley de la banda KISS. Enviamos nuestro más sentido pésame a sus amigos, su familia y a millones de fans en todo el mundo. Rendiremos homenaje a este «soldado del rock», su… pic.twitter.com/7wkAHIufDE — El Centro Kennedy (@ @ @cenns) 16 de octubre de 2025

Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento del legendario Ace Frehley. Gracias por décadas de música que inspiran a generaciones con su electrizante trabajo de guitarra y su inolvidable presencia en el escenario. Tu sonido ayudó a definir el rock ‘n’ roll. Nuestros pensamientos están con la familia de Ace,… pic.twitter.com/tRQTGNVCUl -Gibson (@gibsonguitar) 16 de octubre de 2025