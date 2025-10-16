Paul Stanley y Gene Simmons de Kiss reaccionan a la muerte de Ace Frehley

El mundo del rock está de luto muerte de Beso cofundador y legendario guitarrista principal Paul Daniel “Ace” Frehley. El miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll murió después de sufrir lesiones en una caída el mes pasado, confirmó su familia el jueves, provocando un gran dolor en la comunidad musical.
En un comunicado, los compañeros de banda de Frehley, Paul Stanley y Gene Simmons, dijeron: «Estamos devastados por el fallecimiento de Ace Frehley. Fue un soldado del rock esencial e irreemplazable durante algunos de los capítulos fundacionales más formativos de la banda y su historia. Él es y siempre será parte del legado de Kiss. Nuestros pensamientos están con Jeanette, Monique y todos aquellos que lo amaron, incluidos nuestros fans en todo el mundo”.
Mike McCready de Pearl Jam escribió un recuerdo compartido a través de las cuentas oficiales de redes sociales de Pearl Jam. En su publicación, McCready le da crédito a Frehley y Kiss por influenciarlo para que tomara una guitarra.
El líder de Tool, Maynard James Keenan, presentó sus respetos en Instagram con una foto editada de su infancia usando el maquillaje icónico de Frehley. «Buena suerte, Ace», subtituló Keenan en la publicación.
Vea más homenajes a continuación.