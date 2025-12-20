Paul noqueado por Anthony Joshua, se rompe la mandíbula

jake pablo Sabía que las probabilidades estaban en su contra en la pelea contra Anthony “AJ” Joshua, dos veces campeón mundial unificado de peso pesado y medallista de oro olímpico. Paul, el creador de YouTube que se convirtió en boxeador profesional, duró seis asaltos antes de que Joshua anotara un nocaut y le rompiera la mandíbula a Paul en dos lugares.

El enfrentamiento Paul-Joshua fue el evento principal del viernes en el Kaseya Center en Miami, Florida, con netflix transmitiendo en vivo la programación de peleas de la noche. En su pelea, Joshua derribó a Paul en el cuarto, quinto y sexto asalto, y finalmente selló la victoria con un nocaut en el sexto asalto al minuto 1:31.

En una publicación en X después de la pelea, Paul escribió: «La mandíbula rota. Corazón y pelotas intactas. Es hora de descansar, recuperarse y regresar al peso crucero». También publicó una radiografía de su “doble mandíbula rota” y agregó: “Dame Canelo en 10 días”.

En una conferencia de prensa posterior a la pelea, Joshua dijo: “Jake [did] Bueno, mientras duró… Ojalá pudiera haberlo noqueado al principio, pero como vimos esta noche, Jake tiene espíritu. Tiene algo de corazón. Hizo lo mejor que pudo y me quito el sombrero porque, en primer lugar, muchos peleadores no han subido al ring conmigo, y Jake sí. Y en segundo lugar, incluso cuando lo derribaron, siguió intentando levantarse, y me quito el sombrero ante él. Entonces, Estados Unidos, creo que tienes a alguien que potencialmente podría, si todavía tiene el corazón para hacerlo, regresar, quitarse la suciedad del hombro y volver, y tal vez vender este centro en algún momento de 2026”.

Según MVP, el evento estableció un nuevo récord como la puerta de boxeo con mayor recaudación en la historia del Kaseya Center.

Los que asistieron a la pelea incluyeron a Rick Ross, Benny Safdie, Bert Kreischer, Dave Portnoy, Young Thug, Ryan Serhant, Trippie Red, Tekashi 69, Ty Dolla $ign, Timbaland, Matt Rife, Rory McIlroy, Brandon Marshall, Michael Irvin, Juan Soto, Kay Adams, Shaggy, Antonio Tarver, Rolando Romero, Paulie Malignaggi y Shadasia Green de MVP, Lucas Bahdi, y Quiero Walton.