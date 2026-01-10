Paul Mescal sobre cómo el final de la película muestra el impacto del duelo

Pablo Mescal estrellas en “Hamnet” como un afligido William Shakespeare cuya lucha por escribir finalmente transforma su pérdida en la inspiración para “Hamlet”.

Pero al principio de la película, el director de fotografía Łukasz Żal y el director Chloé Zhao Quería mostrar cuán diferentes eran Will y su esposa Agnes (Jessie Buckley), utilizando el encuadre y la ubicación para enfatizar ese contraste.

Cuando se presentan por primera vez, Agnes es un espíritu libre que vive donde la composición se siente abierta. Will, por otro lado, “estaba en su cabeza”, dice Żal. «Está atrapado en la casa de su familia, este lugar donde siempre está enseñando. Las ventanas son pequeñas y él siempre está adentro, siempre en una estructura».

<br />

Ese encuadre reflejaba una sensación de asfixia.

Żal quería capturar la magia del enamoramiento de Agnes y Will. «Lo que sientes, cómo miras a los ojos de alguien. También estás muy presente y el mundo se ve hermoso», explica. «Cuando están juntos, nos volvemos más cercanos y seguimos las emociones».

Sin embargo, la muerte de su hijo Hamnet lo cambia todo. El cielo se vuelve pesado y hay menos luz en las escenas. La energía colorida se disipa. «Están solos en sus marcos y ya no están conectados», dice. «La cámara está quieta, lenta e incómodamente lenta».

Diseñadora de vestuario Malgosia Turzanska También reflejó el viaje de Will a través de sus diseños.

Inspirándose en la ropa deportiva, Turzanska acolchó la ropa de Will, casi como una forma de protección, cuando Will está en casa con su padre emocionalmente abusivo.

También añadió cortes en las mangas, que empiezan siendo pequeños y se hacen más grandes y más largos.

Un pequeño detalle de su collar, un palillo, simbolizaba que su padre lo estaba «hurtando». Después de la muerte de Hamnet, Will viaja a Londres, donde termina «Hamlet». Cuando se estrena la producción en el Globe Theatre, Will interpreta al fantasma. Para ello, Turzanska investigó los trajes de los fantasmas y descubrió cómo históricamente se utilizaba el lino para enterrar a los muertos. Como resultado, puso a Will en una tela de lino y lo cubrió con arcilla. La arcilla agrietada refleja lo destrozado que está como hombre. Al final, se lo lava y queda libre.

En cuanto a la partitura, el compositor. Max Richter dice que cuando Will lava la arcilla, «simplemente clasifica

de roturas en pedazos. Esta es la versión casi oscurecida de esta nube vocal coral que hemos tenido desde el principio, conectada con Agnes y la naturaleza. Pero es casi como la nube de una noche sin luna. Entonces es algo súper oscuro”.

Sobre interpretar a Will y emprender este viaje, Mescal dice: «No pensé en pasar del amor al dolor. Creo que lo vi como un análisis de la vida de alguien».

Agrega: «Me emocionó el hecho de poder mostrar muchos colores en términos de eso, y cuanto más pudiéramos hacer que la audiencia sintiera que estas dos personas estaban perdidamente enamoradas, más sentiríamos un poco la pérdida de su conexión en el acto medio y en el acto final. Así que fue emocionante para mí, porque pude ver cómo se sentiría una audiencia al saltar al final cuando estás cubierto de arcilla. Visualmente, vemos grietas en su cara».

En esa escena, Mescal dice que sintió la presión de “aterrizar el avión” desde la perspectiva de un personaje. «Vemos cuán presente está el dolor de Agnes con los niños porque, en última instancia, ella está en casa con ellos durante la gran mayor parte de la película. Y esa es realmente la oportunidad de Will con el público: dejarlos entrar, ver el costo de la pérdida de Hamnet y el impacto que ha tenido en él».