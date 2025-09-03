Paul Mescal, Josh O’Connor, Post Malone

Septiembre llegó con Emily Blunt y Dwayne Johnson de ojos llorosos estrenando su Buzzy de Oscar «The Smashing Machine» durante el Festival de Cine de Venecia. También en el festival estaban Idris ElbaGreta Lee, Sofía Coppola y Marc Jacobsentre muchos otros.
Post Malone debutó su línea de ropa Austin Post con una moda en París.
Las alfombras rojas se implementaron en la ciudad de Nueva York para Paul Mescal y Josh O’Connor en la «Historia del sonido» estreno y en Los Ángeles para el estreno de «Twinless» Con las estrellas Dylan O’Brien, James Sweeney, Chris Perfetti y Aisling Franciosi.
Como de costumbre, el US Open estaba lleno de celebridades con los gustos de Jeremy Allen White, Jason Clarke y Marcello Hernández de «Saturday Night Live».
-
Oscar Isaac
Oscar Isaac llega al Hotel Excelsior durante el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia el 3 de septiembre.
-
Letitia Wright
Letitia Wright, directora de «Highway to the Moon», asiste al 69º lanzamiento de BFI London Film Festival Press en BFI Southbank el 3 de septiembre.
-
Amanda Seyfried
Amanda Seyfried sale del Hotel Excelsior durante el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia el 3 de septiembre.
-
Jeremy Allen White
Jeremy Allen White asiste al US Open el 2 de septiembre en Flushing, Nueva York
-
Paul Mescal y Josh O’Connor
Los coprotagonizados de «The History of Sound», Paul Mescal, y Josh O’Connor se reúnen en el estreno de la ciudad de Nueva York de la película en el Teatro Walter Reade el 2 de septiembre.
-
Marcello Hernández
La estrella de «Saturday Night Live», Marcello Hernández, llega al US Open el 2 de septiembre.
-
Aisling Franciosi, James Sweeney, Dylan O’Brien y Chris Perfetti
Aisling Franciosi, James Sweeney, Dylan O’Brien y Chris Perfetti asisten al estreno «Twinless» de Los Ángeles en el Pacific Design Center el 2 de septiembre.
-
Jason Clarke
Jason Clarke asiste a la suite Heineken en el Campeonato de Tenis Abierto de US 2025 en el Centro Nacional de Tenis Nacional Usta Billie Jean King el 2 de septiembre en Flushing, Nueva York.
-
Colman Domingo y Gus van Sant
Colman Domingo y Gus Van Sant asisten al «Pasión de Camari por el Premio de Cine 2025» y el «Dead Man’s Wire» Alfombra roja durante el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia el 2 de septiembre
-
Domhnall Gleeson
Domhnall Gleeson habla en el escenario durante las conversaciones de la Fundación SAG-AFTRA- «El papel» Proyección y conversación en la Fundación SAG-AFTRA Robin Williams Center el 2 de septiembre en la ciudad de Nueva York.
-
Idris Elba
Idris Elba se adapta al «Una casa de dinamita» Alfombra roja en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia el 2 de septiembre.
-
Greta Lee
Greta Lee aturde en la alfombra roja «A House of Dynamite» en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia el 2 de septiembre.
-
Post Malone
Post Malone presenta su primera línea de ropa Austin Post durante un desfile del 1 de septiembre en París.
-
Sofía Coppola y Marc Jacobs
Sofia Coppola y Marc Jacobs posan para los fotógrafos en el estreno de su documental «Marc de Sofía» El Festival de Cine de Venecia el 2 de septiembre.
-
Emily Blunt y Dwayne Johnson
Emily Blunt y Dwayne Johnson Atyrnd el estreno «The Smashing Machine» durante el Festival Internacional de Cine de Venecia el 1 de septiembre.