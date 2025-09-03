Paul Mescal, Josh O’Connor, Post Malone

Septiembre llegó con Emily Blunt y Dwayne Johnson de ojos llorosos estrenando su Buzzy de Oscar «The Smashing Machine» durante el Festival de Cine de Venecia. También en el festival estaban Idris ElbaGreta Lee, Sofía Coppola y Marc Jacobsentre muchos otros.

Post Malone debutó su línea de ropa Austin Post con una moda en París.

Las alfombras rojas se implementaron en la ciudad de Nueva York para Paul Mescal y Josh O’Connor en la «Historia del sonido» estreno y en Los Ángeles para el estreno de «Twinless» Con las estrellas Dylan O’Brien, James Sweeney, Chris Perfetti y Aisling Franciosi.

Como de costumbre, el US Open estaba lleno de celebridades con los gustos de Jeremy Allen White, Jason Clarke y Marcello Hernández de «Saturday Night Live».

