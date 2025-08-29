Paul Mescal, Jeremy Allen White Kick Off Telluride Film Festival

La fría brisa que sopla a Telluride el viernes no fue el viento que salió corriendo de la cordillera de San Juan de Colorado: fue el suspiro colectivo de alivio de Hollywood que el festival de cine más infantil del año finalmente estuvo en marcha.

A diferencia de los esmoquin sudorosos de Cannes y Venecia o las botas con cubierta de nieve de Sundance, el festival de cine anual de Telluride es amado y protegido por su ambiente relajado y duro. Las estrellas de cine deambulan por las calles sin miedo a los paparazzi. Los clientes de la Farmacia Sunshine del tamaño de una caja de zapatos, golpean en el medio de la ciudad, sopesan los pros y los contras de la filmación en Hungría. A-listers esperan en línea. En serio.

Cada año, Telluride comienza con un brunch para sus patrocinadores: la industria y la gente normal que desembolsan casi $ 5,000 para una insignia que les da acceso a la selección anual de películas (el de este año es bastante grande, con los estrenos mundiales de la película biográfica de Bruce Springsteen «Entregame de ninguna parte» y el presumido presumido de los premios «Hamnet»).

Muy por encima de Telluride, una cabaña sin pretensiones con un estanque hecho por el hombre albergaba docenas de estrellas y talento detrás de la cámara. Se hicieron mimosas y tortillas a pedido. Se intercambiaron susurros y ansiedades (muchos creativos notables se consolaron entre sí sobre la IA, en base a numerosas conversaciones que escuchamos).

Paul Mescal y Jessie Buckley («Hamnet) estuvieron entre los primeros en llegar, junto a Claire Foy (» H es para halcón «): vestida con jeans, pantalones de carhart, zapatillas de deporte y gafas de sol.

Alexander Skarsgard («Pillion») bocó en un plato de frutas, mientras que Richard Linklater presentó a la multitud de grandes bateadores a Guillaume Marbeck, un actor de cine por primera vez que está protagonizada como Jean-Luc Godard en «Nouvellele Vague» de Linklater. Elle FanningRenate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas (de «valor sentimental») estacionados en una paca de heno, riendo y observando a la gente. Jeremy Allen White y Jeremy Strong, el mejor de la hoja de llamadas para la película Springsteen, fue reflexionada de manera efectiva para programadores de otros festivales y otros actores.

El director Oliver Hermanus («The History of Sound») robó mescal del grupo «Hamnet» para una conversación individual a la borde de la montaña. Ari Aster distribuyó con entusiasmo entre el jefe de acción en vivo de Disney, David Greenbaum, el ex líder de los AMPAS, Sid Ganis, Riz Ahmed, y la documentalista de «solista libre» Elizabeth Chai Vasarhelyi (que trajo a su perro).

La tranquila escena preparó el escenario para un fin de semana de películas imperdibles y, quizás lo más importante, posicionando el oro de los premios. Telluride corre concurrente con el Festival de Cine de Venecia, y numerosas estrellas somnolientas viajan de regreso por todo el mundo para hacer sus estrenos en Colorado, incluidos los elenco de «Bugonia» y «Jay Kelly» (sin un George Clooney de la infección sinusus).

E. Jean Carrol, cuyo documental «Ask E. Jean» se estrena en la selección de este año, apareció tarde en el brunch en un mono naranja brillante. Las vistas panorámicas, especialmente como una lluvia inusual, eran impresionantes. Pero la mejor parte, ella le dijo Variedadestaba «cotilleando todo el camino cuesta arriba. Y luego hasta todo el camino».

Sigue siendo un festival de cine, después de todo.