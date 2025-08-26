Paul Mescal es William Shakespeare en una nueva película

Separarse es tan dulce tristeza en el primer trailer de Chloe Zhao «Hamnet. «

Basado en la novela 2020 de Maggie O’Farrell, «Hamnet» cuenta la historia de William Shakespeare y su esposa, Agnes, mientras lloran la pérdida de su hijo de 11 años, Hamnet. La película sigue a la pareja mientras intentan reconciliarse con la pérdida de su hijo, y cómo William Shakespeare comenzó a escribir su amado clásico, «Hamlet».

Paul Mescal y Jessie Buckley Estrella como William y Agnes Shakespeare, respectivamente, con Joe Alwyn se estableció como Bartholomew. Jacobi Jupe interpreta a Hamnet junto con un elenco de apoyo que incluye a Emily Watson, Jack Shalloo y David Wilmot.

Zhao escribió el guión con O’Farrell. Zhao, Steven Spielberg, Sam Mendes, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Kristie Macosko Krieger y Laurie Borg sirven como productores de la película. «Hamnet» es producido por Amblin Entertainment, Hera Pictures, Neal Street Productions y Book of Shadows. La película se distribuirá por Focus Feature a nivel nacional, con Universal Pictures internacionalmente. «Hamnet» tendrá un lanzamiento limitado en los cines el 27 de noviembre, antes de expandirse a los cines en todo el país el 12 de diciembre.

«Hamnet» marca la primera película de Zhao después de «Eternals» de Marvel. Zhao fue la segunda mujer en ganar a la mejor directora en los Oscar gracias a su aclamada característica «Nomadland». La película también ganó la Mejor Película y la Mejor Actriz para Frances McDormand. Los créditos cinematográficos anteriores de Zhao incluyen «Songs My Brothers Tetaged Me» y «The Rider».