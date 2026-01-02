Paul Mescal comenzará su carrera de ‘racionamiento’ después de la carrera de premios ‘Hamnet’

Pablo Mescal está buscando tomarse un descanso del centro de atención después de que los últimos años pusieron su carrera a toda marcha.

Después de abrirse camino en el mundo del cine con “Aftersun” en 2022, que le valió al actor irlandés de 29 años su primera nominación al Oscar, Mescal hizo su exitoso debut con “Gladiator II” de 2024 y protagonizó tanto el romance independiente “The History of Sound” como el contendiente a los premios “Hamnet» el año pasado. A continuación, interpretará a Paul McCartney en las cuatro películas antológicas de los Beatles de Sam Mendes, que se estrenarán en 2028, pero espera mantener un perfil bajo hasta entonces, ya que le dijo a The Guardian en una entrevista junto a su coprotagonista de “History of Sound”, Josh O’Connor.

«Ya llevo cinco o seis años en esto y me siento muy afortunado. Pero también estoy aprendiendo que no creo que pueda seguir haciéndolo tanto», dijo Mescal. Cuando se le preguntó si eso significa «racionar» su carga de trabajo, respondió: «Creo que sí. Voy a tener que empezar a hacerlo. Seguro». Sin embargo, Mescal añadió que “racionar no significa necesariamente menos”.

“Significa aprender que películas como ‘La Historia del Sonido’ sacan más provecho del pozo”, aclaró. «No puedes seguir retrocediendo y esperar entregar consistentemente algo de lo que estás orgulloso. No sé cómo será ese racionamiento. Extraño estar en el escenario, así que puede que tenga un momento en el que solo esté haciendo teatro por un par de años. También tengo diferentes prioridades en mi vida personal a las que quiero atender».

¿Pero a Mescal le preocupa que su floreciente carrera pierda impulso si desaparece por un tiempo? «Ese es el gran temor», dijo. «¿Pero cuál es la alternativa? No quiero resentirme por lo que amo. Esto suena atrevido, pero prefiero no estar en el tren si esa es la opción».

Además los beatles películas biográficas, en las que protagonizará junto a Harris Dickinson como John Lennon, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como Ringo Starr, Mescal no tiene nada más en su agenda aparte de filmar ocasionalmente “Merrily We Roll Along” de Richard Linklater, que se filmará a lo largo de dos décadas a medida que sus actores envejecen. Sin embargo, actualmente se encuentra en plena campaña de premios por “Hamnet”, el drama histórico de Chloe Zhao en el que interpreta a William Shakespeare. La película obtuvo excelentes críticas y generó entusiasmo por los Oscar para Mescal y su coprotagonista Jessie Buckley.

«Una vez que termine de promocionarlo, espero que nadie pueda verme hasta 2028, cuando esté tocando con los Beatles», dijo Mescal. «La gente tendrá un descanso de mí y yo tendré un descanso de ellos».

