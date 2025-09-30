Paul McCartney ha vuelto a hacer shows de maratón, en Palm Springs: revisión

¿Qué noche de Paul McCartneyLa gira de 2025 fue la oficial Noche de apertura: el viernes, donde tocó un concierto recientemente anunciado en el Santa Barbara Bowl, o el lunes, donde hizo lo que se anunció durante mucho tiempo como el primer show, en el Arena de acrisure ¿En Palm Desert? Eso puede parecer una distinción pequeña y sin importancia a los no macca entre nosotros. Pero para cualquiera que planee asistir a su show de carreteras, o simplemente siguiéndolo indirectamente, había buenas razones para sentir curiosidad sobre las diferencias entre los dos espectáculos. (Que es, por supuesto, por qué hicimos el vigoroso deber periodístico de asistir a ambos; ver nuestra REview del concierto de Santa Barbara del viernes por la noche aquí.) Tiene que ver con la tarea geek de clavar su lista de canciones para la gira, sí, pero más significativamente, tiene que ver con clavar su aguante.

Cuando vimos por última vez a McCartney haciendo una gira en estas costas (jugando al estadio Sofi, en esta región), era la primera mitad de 2022, cuando todavía era un pequeño muchacho de 79 años. Y tal vez nos sorprendió que estuviera logrando espectáculos épicos y de casi tres horas en ese momento. Seguramente, nadie lo desgrabaría cortando eso ahora al tipo de set que corresponde a hombres mortales que tienen que acelerar a cualquier edad, y mucho menos. Pero la respuesta no quedó clara del show de Santa Bárbara, donde actuó durante dos horas más modestas, posiblemente debido al toque de queda residencial temprano para ese lugar al aire libre íntimo, claro, pero también reflejando una nueva normalidad para los espectáculos de McCartney. Que estaría bien! Nadie que asistiera al calentamiento costero, que McCartney dijo que fue la primera noche de la gira, después de todo, y no solo un calentamiento) le habría dicho a alguien que sentía algo menos que una comida completa.

Pero ahora que los fanáticos de McCartney tienen el espectáculo de Palm Desert en su haber, el paradigma del resto de la gira es claro: nada más que maratones por delante. Está disfrutando de poder actuar como un corredor de larga distancia cada noche, y podemos disfrutar de la rapsodia en eso. Él alimentó este concierto hasta la marca de 2 horas a 40 minutos, sin dejar el escenario, excepto por un breve bis. A diferencia de los espectáculos de Bruce Springsteen, similares, un concierto de McCartney nunca se siente como un acto de atletismo;. Nunca lo vemos sudar, literalmente o, menos de todo, en sentido figurado, con su presencia eterna y alegre en el escenario. Sin embargo, tener más de 60 años en una carrera de rock ‘n’ roll y estar haciendo un espectáculo de casi tres horas en el que cantas y juegas tan robustemente como siempre lo has hecho, y, juro por Dios, eso es lo que está haciendo en este momento, debes tener un poco del espíritu del atleta dentro de ti. A menos que solo sea un placentero de personas inveteradas produce el mismo resultado.

El show de McCartney en el desierto comenzó de la misma manera el anterior: con el delirio y dos golpes de «¡Ayuda!» y «viniendo». Esos son los únicos dos números fuera del programa que no actuó en Sofi hace tres años y medio, por lo que sí, es una continuación de la gira Got Back, después de algunos largos descansos, e incorporar sorpresas y oscuridades multitudinarias no es parte del juego. Pero después de una apertura como esa, te has ganado el derecho de hacer lo que quieras con el resto del programa. Y lo que McCartney y su banda de más de 20 años hicieron con él fue estridente y notable, incluso si vimos la mayoría de las selecciones de canciones. Casi desde el principio, estaba reintroduciendo canciones abrasadoras que aparentemente había cortado por tiempo en Santa Bárbara, como «Letting Go». Al ver el programa en SB y tomar nota de lo que se saltó, me había permitido pensar tontos como: «Bueno, tal vez él está dejando fuera ‘tal vez estoy asombrado’ porque es demasiado exigente cantar más» o «Tal vez se haya cansado de hacer su habitual John Tribute, con ‘aquí hoy’ o el salte de George, con ‘algo'». No … todo eso es hacer que el regreso se transmita en los espectáculos completos en esta gira, después de todo.

Es una gran encuesta de Wings Over America, los Beatles enterrados bajo el rugido del estadio Shea y un puñado de señales en solitario más recientes en el camino. Como lo había hecho en la noche de apertura, McCartney prometió a los fieles que escucharían «algunas canciones antiguas, algunas canciones nuevas y algunas canciones intermedias», y en este caso, explicó que «nuevo» realmente significaba «probablemente de unos 10 años, eso es nuevo-ish. » Se refería específicamente a la readicción de «Come on to to me» (que tiene solo ocho años … ¡Venga!).

El show de Santa Barbara del viernes se había considerado que carecía de algunos de los grandes elementos de producción de la gira, pero solo había unos pocos obvios que requerían la huella más grande de la acrisura. Una era la plataforma gigante en el frente del escenario que se eleva en el aire para permitir que McCartney haga un par de canciones acústicas en solitario («Blackbird», «Here Today»), mientras que en alto … tal vez nació de la idea de que la gente no prestará suficiente atención a las cosas realmente tranquilas a menos que la estrella lo diera por encima de ellas desde el punto de vista. Lo habrían hecho, pero sigue siendo bueno que las personas en los asientos de loga puedan verlo a la altura de los ojos. El otro gran elemento que no se ve en el primer espectáculo fue el piro completo para «Live and Let Die», con llamas que se podía sentir tanto en la parte delantera como en la parte trasera del escenario, y las bombas estallan en el aire, y algún tipo de fuegos artificiales afectan sobre la cabeza. Después de ese aluvión, que debe haber despertado varias comunidades de dormitorio desérticas circundantes, Paul se metió los dedos en sus oídos y dijo desplazando con desprecio lo que la audiencia estaba pensando: «Demasiado ruidoso». (Obviamente, será igual de explosivo en la próxima parada).

De lo contrario, los efectos especiales no fueron tan elaborados, a menos que cuentes el «piano mágico» de McCartney (uno de los dos que tuvo en el escenario) y una guitarra eléctrica igualmente a los cuidadores que tocó para combinar. Los fuegos artificiales, como dicen, estaban principalmente en las actuaciones de la banda. Abe Laboriel Jr. pone más musculatura en todas estas canciones de lo que podrías haberlos imaginado cargar, de vuelta en sus arreglos originales; Se merece el título de «Basher» casi tanto como Keith Moon, pero de alguna manera, nunca es tan exagerado que amenaza con dominar al hombre, es una hazaña maravillosa. El tecladista Paul «Wix» Wickens, el miembro más antiguo (alrededor de los 90) de esta tripulación, obtiene un solo de órgano de oleaje casi justo en la puerta que trae a casa el alma de «Let Me Roll It», aunque no estoy seguro de tener un momento de audiencia más grande que cuando solo toca la introducción de la puerta de «Let ‘Em in».

Rusty Anderson nunca duerme, obteniendo, con mucho, los solos de guitarra más impresionantes de la noche, aunque tiene cierta competencia en ese espacio del bajista/guitarrista alternativo Brian Ray y del propio McCartney. Era apropiado que «dejar ir» se reintrodujo en el set para Palm Desert después de ser dejado ir por una noche en Santa Bárbara: presenta no menos de tres excelentes solos de guitarra de Ray, un residente de Palm Springs para tocar un espectáculo de la ciudad natal, por una vez. Pero cuando llega el momento de rendir homenaje a Jimi Hendrix con el extracto instrumental de «Foxy Lady» que tradicionalmente se adjunta a «dejarme rodar», solo McCartney mismo tendría el chutzpah para entrar en esos zapatos, por lo que es el hombre mismo haciendo el solitario allí. Por supuesto, cuando los tres se unen para el solitario de Rounds-Robin en el climático «The End», es un poco de maná del cielo de la banda de jam.

Con la nostalgia de las alas en el aire, un álbum y libro de Greatest-Hits este otoño; Un documental el próximo año: es irónico, en cierto modo, pensar que McCartney ha tenido durante casi 25 años la banda sólida que lo eludió durante la década de alas. Todo lo que tenía que hacer era renunciar a la idea de un grupo que sería otra cosa que una banda de respaldo tradicional, pero les daría la correa suficiente cada noche para que todos parezcan pasar el momento de sus vidas un cuarto de siglo.

¿Y el propio Paul realmente está pasando un gran momento? No creo que cantes con tantos florituras vocales encantadoras como McCartney en el transcurso de casi tres horas si en cualquier nivel lo estás llamando por teléfono, por muchos años sucesivos que ha estado realizando algunas de estas selecciones ahora. Podría estar salvando su voz durante la hora 3, o la noche 3, o el final del tour, pero hay muy poco sentido de eso, ya que constantemente entrega más allá del nivel básico que podría (y, un entrenador vocal podría argumentar, debería) estar presentando en esta etapa de su carrera. En Palm Springs, sonaba más sólido desde el principio que en Santa Bárbara (aunque no le llevó mucho tiempo llegar allí en el show anterior). Tal vez es ilusorio, pero ahora suena mejor que en la gira 2023. Por supuesto, eso podría ser una función de que sea temprano; Como McCartney le dijo al público al principio: «Es la segunda noche de la gira, así que somos jóvenes, frescos e inquietos». Pero está haciendo ráfagas más cortas de gira ahora de todos modos, por lo que hay muchas razones para imaginar que lo que sea que esté haciendo para sonar tan fuerte se mantendrá. Honestamente: cuando se trata de Paul McCartney todavía Suena como Paul McCartneyPrepárese para estar encantado.

Lo que marca un espectáculo es la combinación de jocularidad y generosidad. Es fácil para algunos subestimarlo debido a su espíritu alegre en el escenario. Pero cuanto más han avanzado los años, más he llegado a apreciar a McCartney como un hombre, no solo de «canciones de amor tontas» sino de gestos de mano tontos. Ahora, como siempre, lo ves de pie detrás del piano entre canciones y piensa: qué hace ¿Cree que está pantomimando?

Pero, por supuesto, hay una seriedad de la intención satisfactoria de la multitud debajo de ese buen humor casual. Él no es uno para hacer grandes pronunciamientos, la forma en que podría un Bruce Springsteen, amante de un rendimiento igualmente épico, sobre tocar cada programa como si fuera el último. Pero él hace cada programa como si fuera el público primero. Para la mayoría de los asistentes, lo será. Para aquellos de nosotros con mucho más privilegio de haber asistido a sus shows (un compañero levantó un letrero que registró el número de conciertos a los que había asistido en «138», y McCartney respondió: «Es un poco obsesivo, pero me gusta»), no es un gran tramo para que se sienta como la primera vez.

Entonces, cuando cantó «¿Por qué no lo hacemos en el camino?» De vuelta en el día de los Beatles, y pensamos que era algo sucio, nunca se nos ocurrió que tal vez lo que realmente estaba aspirando era: corriendo un maratón. En su carrera y, mejor aún, ahora, todas las noches.

Setlist para Paul McCartney en el Acrisure Arena, Palm Desert, 29 de septiembre de 2025:

¡Ayuda!

Venir

Tengo que llevarte a mi vida

Dejando ir

Conducir mi coche

Ven a mi

Déjame rodarlo/Foxy Lady

Mejorar

Déjelos entrar

Mi San Valentín

Mil novecientos ochenta y cinco

Tal vez estoy asombrado

Acabo de ver una cara

A pesar de todo el peligro

Ámame hacer

Baila esta noche

Mirlo

Aquí hoy

De vez en cuando

Lady Madonna

Chorro

Estar en beneficio del Sr. Kite

Algo

Ob-la-di, ob-la-da

Banda en la carrera

Volver

Déjalo ser

Vive y deja morir

Hola Jude

Bis:

Tengo un sentimiento

Sargento Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)

Helter Skelter

Slumbers dorados/transportar ese peso/el final