Paul Dano reacciona a Quentin Tarantino Diss

Actor Pablo Dano finalmente ha hablado después Quentin Tarantino despreció su actuación en la película fundamental de Paul Thomas Anderson de 2007 “Habrá sangre.” Tarantino también llamó a Dano, nominado al Emmy, al Globo de Oro y al premio Indie Spirit, el «puto actor más débil de SAG».

Antes de la proyección del vigésimo aniversario de “Little Miss Sunshine” en la edición de este año Sundance Festival de Cine, se le preguntó a Dano sobre el comentario de Tarantino, pero su coprotagonista Toni Collette se adelantó y dijo: «¿Realmente vamos allí? ¡Que se joda ese tipo! Debe haber estado drogado… fue simplemente confuso. ¿Quién hace eso?».

Dano nunca comentó públicamente sobre el disgusto de Tarantino y dijo que todos los homenajes a su trabajo que llegaron a través de las redes sociales hablaron por sí solos.

«Eso fue realmente agradable», dijo Dano. Variedad. «También me sentí increíblemente agradecido de que el mundo hablara por mí para que yo no tuviera que hacerlo».

Los directores de “Little Miss Sunshine”, Jonathan Dayton y Valerie Faris, también intervinieron en la controversia de Tarantino. Dayton calificó los comentarios de Tarantino como una «vergüenza» y añadió: «Sólo puedo pensar que la crudeza de su actuación hizo que Tarantino se sintiera incómodo. No podía ser archivado fácilmente».

Faris señaló: «Lo interesante fue que la gente salió a defender a Paul. Inmediatamente… muchos lo aman. Es muy inteligente».

Tarantino encendió una tormenta de fuego Hace casi dos meses, aparecí en el podcast de Brett Easton Ellis para discutir su clasificación de las mejores películas del siglo XXI. El director reveló que habría elegido “There Will Be Blood” como primera o segunda opción, pero la actuación de Dano, en su opinión, la llevó al quinto lugar de su lista.

«Obviamente, se supone que es un juego de dos manos. Pero también es drásticamente obvio que no es un juego de dos manos», le dijo Tarantino a Ellis, haciendo referencia a Dano y al protagonista de la película, Daniel Day Lewis. “[Dano] Es una salsa débil, hombre. Él es la hermana débil. [Daniel] lo esta comiendo [alive]. Austin Butler habría sido maravilloso en ese papel. Es un tipo tan débil, débil y poco interesante. Daniel Day-Lewis demuestra que no necesita un rival fuerte. La película lo necesita. Él no necesita nada. ¡Se supone que es un juego de dos manos y no lo es! … ¿lo pusiste con el puto actor más débil de SAG? ¿El pene más fláccido del mundo?

Tarantino luego echó sombra a otros dos actores, diciendo: «No me importa» ni Owen Wilson ni Matthew Lillard como actores. Lillard reaccionó al disgusto en la GalaxyCon de diciembre diciendo «te hiere los sentimientos. Apesta. Y no le dirías eso a Tom Cruise. No le dirías eso a alguien que es un actor de primer nivel en Hollywood».

La franqueza de Tarantino resultó instantáneamente contraproducente, lo que resultó en una avalancha de apoyo de la industria y de los fanáticos hacia Dano y sus talentos, incluido un golpe de George Clooney, quien aceptó un premio de AARP a principios de este año y dijo que “sería un honor trabajar con” Dano y los otros actores que Tarantino criticó.

“Little Miss Sunshine” será la anfitriona de una proyección por su vigésimo aniversario aquí en Park City el miércoles por la noche, una carrera notable como éxito de taquilla y ganadora del Oscar que redefinió cómo podría ser el éxito del cine independiente. Estén atentos a Variedad para obtener más cobertura del evento.