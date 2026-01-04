Paul Blackburn ofrece una admisión contundente en la diferencia entre el clubhouse de los Mets y los Yankees

A medida que esta temporada baja comienza a espesarse, tanto el Mets de Nueva York y yanquis Hemos tenido un comienzo lento, pero todavía hay tiempo para cambiar las cosas. ¿Pero los agentes libres quieren firmar con los Mets debido a preocupaciones en el camerino?

Ha habido varios Grandes Ligas jugadores que han estado en uniforme de los Mets y los Yankees a lo largo de los años. Pablo Blackburn es uno de ellos, y recientemente volvió a firmar con los Yankees después de unirse al equipo procedente del Bronx a mitad de temporada en 2025. Blackburn entregó recientemente un mensaje contundente a la casa club de los Mets que seguramente confundirá a los fanáticos de los Mets.

‘Ambiente diferente’ dice Paul Blackburn sobre la diferencia en la casa club

En una pieza exclusiva del Dan Martin del New York PostPaul Blackburn dijo lo siguiente sobre el ambiente de la casa club en 2025 entre ambos equipos:

«Cuando me presenté ante los Yankees, se notó mucho cómo todos tiraban de la misma cuerda. Los muchachos parecían gustarse mucho y luchar unos por otros. Había mucha química en el camerino. No fue así con los Mets».

Blackburn también agregó que había una “ambiente diferente” dentro de la casa club de los Yankees, a diferencia de la de los Mets.

Es una declaración muy interesante, considerando el tamaño de la muestra que Blackburn lanzó con ambos equipos. Durante 2024-2025 con los Mets, Blackburn hizo nueve aperturas y registró una efectividad de 6 en 48 entradas. Con los Yankees en 2025, Blackburn tuvo efectividad de 5.28 en 15 entradas.

¿Es esto una preocupación para el futuro de los Mets, ya que otros agentes libres importantes podrían enterarse de esto y verse disuadidos de firmar con Queens? Después de que un final desastroso de la temporada 2025 llevó a que los Mets se perdieran los playoffs, está claro que la directiva está buscando cambios al por mayor.

Los Mets han perdido mucha producción, pero cazaron furtivamente a los lanzadores de los Yankees

Realmente podría ser necesario estudiar la dinámica de los jugadores que van de los Yankees a los Mets en la memoria reciente, lo que hace que esta declaración de Blackburn sea tan interesante.

Si el ambiente de la casa club es tan diferente, ¿por qué tantos agentes libres importantes de los Yankees han decidido firmar con los Mets en los últimos tiempos? Eso incluye a Luke Weaver y David Williams este invierno, y Juan Soto la última temporada baja.

Es posible que muchos fanáticos de los Mets tampoco tomen esta declaración de Blackburn como algo personal debido a lo mal que lanzó con ellos durante las últimas dos temporadas.

Sin embargo, Paul Blackburn se une a una lista cada vez mayor de jugadores de la MLB que tuvieron éxito antes de ir a los Mets y luego comenzaron a fallar en su desempeño durante su tiempo con la organización hermana de Nueva York.

Esta temporada baja, se ha vuelto cada vez más evidente que jugadores como Pete Alonso y Edwin Díaz han decidido firmar con otros equipos de la MLB casi lo antes posible. David Stearns también negoció Brandon Nimmo y Jeff McNeil para traer algunas caras nuevas, pero los Mets de 2025 pueden haber tenido una perturbación extrema dentro de sus muros.

