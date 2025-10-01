Paul Bettany extraña tanto a Heath Ledger que no puede ver el cuento de un caballero

Paul Bettany No ha visto su película innovadora «A Knight’s Tale» desde que se lanzó en 2001, y la razón por la cual tirará de su corazón.

Cuando un fanático de La Comic Con le preguntó sobre la comedia de acción medieval, Bettany, que interpretó al poeta Geoffrey Chaucer opuesto Libro mayor de saludEl escudero convertido en el espumoso William Thatcher, admitió que no lo ha visto en más de dos décadas.

«Yo vi [the film] Cuando salió por primera vez. Nunca lo he vuelto a ver desde entonces ”, dijo Bettany (a través de Entretenimiento semanal). «Hay muchas razones para eso, y solo una de ellas es que extraño demasiado a Heath».

Ledger, quien también era conocido por sus papeles en «10 Things I Hate de You» (1999), «Brokeback Mountain» (2005) y «The Dark Knight» (2008), murió en enero de 2008 a los 28 años. Su muerte fue dictada por una sobredosis accidental de la medicina recetada.

«Fue hace mucho tiempo. Fue como otra vida hace la vida», dijo Bettany sobre «la historia de un caballero». «Y la gente aparece a veces, la gente se me acerca en la calle y me cita las cosas, y literalmente no puedo recordar. No puedo recordar nada de eso».

Después de películas como «A Knight’s Tale», «Gangster No. 1» y «A Beautiful Mind» lanzaron su carrera en Hollywood a principios de la década de 2000, Bettany se unió al universo cinematográfico de Marvel como Jarvis y Vision. Estaba en La Comic Con en un panel junto con su coprotagonista de «Wandavision» Elizabeth Olsen.

En Entrevista 2021 con buitreBettany habló más sobre su experiencia trabajando con Ledger en «A Knight’s Tale».

«Puedo decirte que él solo tenía una luz que le quitaba. Era una estrella de cine, ¿sabes?» Bettany le dijo a Vulture. «Inmediatamente, lo conociste, y él brilló, como dicen, y fue muy difícil no enamorarse de él, creo que para cualquiera. Era un espíritu muy juguetón y alegre».