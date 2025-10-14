Patwal viral: La policía militar detiene repentinamente un automóvil y es atropellado por una motocicleta por detrás, responde el TNI

Jacarta – Viral en las redes sociales un video que muestra el accionar de los miembros de la Patrulla y Escolta (Patwal) Policía militar (PM) detuvo repentinamente el vehículo en la carretera de doble sentido.

Lea también: ¡Viral! ART está emocionado de traer a su novio a la casa del empleador después de 4 días de vacaciones



En las imágenes de la cámara del salpicadero de un coche, subidas a través de una cuenta de Instagram, la motocicleta del guardaespaldas del primer ministro que escolta al coche oficial negro gira repentinamente a la derecha y corta el paso al coche en la dirección opuesta.

Como consecuencia de esta maniobra repentina, el conductor del coche se vio obligado a frenar bruscamente hasta que fue atropellado por un motociclista por detrás.

Lea también: ¡Viral! Los tensos momentos de un anciano mordido por una serpiente cobra mientras dormía profundamente



En la carga también se afirma que después de ocurrido el incidente, la motocicleta del Primer Ministro y el automóvil oficial que escoltaba abandonaron inmediatamente el lugar sin proporcionar ninguna información ni responsabilidad.

«El coche y la motocicleta resultaron dañados, pero el guardia y el vehículo escoltado abandonaron el lugar», se lee en el comunicado.

Lea también: Mutación del TNI: Comandante del Distrito Militar



En respuesta al vídeo de amplia circulación, el jefe del Centro de Información (Kapuspen) TNI El Mayor General (Mar) Freddy Ardianzah afirmó que su partido estaba realizando verificaciones e investigaciones para asegurar la veracidad de la información.

«Actualmente el TNI está rastreando y verificando el vídeo para garantizar si los guardias y los vehículos escoltados son realmente miembros del TNI, así como para conocer la cronología completa del incidente», dijo Freddy cuando fue confirmado, el martes 14 de octubre de 2025.

Freddy enfatizó que si los resultados del examen muestran una violación, el TNI tomará medidas firmes de acuerdo con las disposiciones legales que se aplican en el ámbito militar.

«Si se comprueba que ha ocurrido una violación, se tramitará de acuerdo con las normas legales aplicables. El TNI se compromete a actuar profesionalmente y no tolerar ninguna violación que perjudique a la sociedad o las instituciones», subrayó.