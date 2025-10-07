Pats QB de segundo año recibe una gran predicción después de la molestia de la Semana 5

El Patriotas de Nueva Inglaterra Obtuve su mayor victoria de la temporada después de vencer Josh Allen y el Bills de búfalo en Sunday Night Football, 23-20.

Mariscal de campo titular Drake Intoxicación fue retenido a cero pases de touchdown, pero tuvo su segundo juego de pases más alto esta temporada con 273 yardas para el Patriotas.

Maye pudo liderar el Patriotas Downfield en el último cuarto del juego, permitiendo el pateador de Pats Andy Borregales Para alcanzar el gol de campo ganador del juego y darle a Maye su primer viaje ganador del juego de carrera.

La victoria contra Buffalo pone el Patriotas Segundo en la clasificación divisional de la AFC East, con el equipo actualmente en un lugar de playoffs.

Uno NFL El escritor cree que Maye llevará a la organización a los playoffs por primera vez desde la temporada 2021-22.

Drake Maye ayuda a Pats a regresar a los playoffs

Drake Maye tiene el quinto yardas más pasadas en la liga con 1,261 y actualmente está en camino de tener más de 4,000 yardas aéreas en su primera temporada como titular indiscutible en Foxborough.

Wynston Wilcox de Fansided predice que Maye liderará Los Patriots vuelven a los playoffs esta temporada.

«Esta podría no ser la reacción exagerada que crees que es porque si viste el viaje ganador del juego de Drake Maye el domingo por la noche, viste a un jugador que se está convirtiendo en una de las caras futuras de la liga», escribió Wilcox para Fansided. El Bills de búfalo han estado aterrorizando a los equipos de la AFC East durante años e incluso cuando Miami Era relevante, todavía no era una amenaza real para el dominio de los Bills en la división. Eso parecía que cambió el domingo por la noche «.

También es prueba de que el Patriotas son un equipo mucho mejor de lo que han sido. Stefon Diggs incendió a su antiguo equipo por una suma de 146 yardas. La defensa de los Patriots, liderada por Christian Gonzálezmantuvo una de las principales ofensas a 20 puntos de temporada baja. Esta no fue solo una gran victoria para Nueva Inglaterra, pero es un aviso hasta el resto del NFL Son un contendiente legítimo de playoffs.

Maye continúa sentiéndose cómoda con el nuevo esquema ofensivo del coordinador ofensivo Josh McDaniels y podría esperar mejores actuaciones una vez que realmente se sientan realmente cómodos en el campo.

Entrenador en jefe en su mariscal de campo

Patriotas de Nueva Inglaterra El entrenador en jefe Mike Vrabel quedó impresionado por lo que vio en el mariscal de campo de segundo año después de tener una buena salida contra los contendientes del Super Bowl.

«Él continúa creciendo y ganando confianza, y nos muestra, muestra a todos, muestra a su equipo y a sí mismo la capacidad de operar en el bolsillo», dijo Vrabel después de la victoria, a través de NBC Sports.

Después de la victoria en SNF, Maye ha comenzado a recibir asentimientos de que es el mariscal de campo de la franquicia para el Patriotas y recibió comparaciones con el siete veces mariscal de campo ganador del Super Bowl, Tom Brady, para ser la cara de la organización.

Los Patriots intentarán obtener su primera racha ganadora de la era de Vrabel cuando se enfrenten a la Santos de Nueva Orleans en la semana 6.