Patrullas a gran escala, la policía se asegura de que Yakarta esté a salvo

JacartaVIVA – Polda Metro Jaya Junto con 13 oficiales de policía continúan tratando de proporcionar protección y seguridad a la comunidad a través de patrulla una combinación a gran escala. Esta actividad se ha llevado a cabo de manera rutinaria desde los últimos días y se ha convertido en una forma de compromiso del Jefe de Policía de Metro Jaya en orden Policía Siempre presente en medio de la sociedad.

El jefe del comisionado de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, Pol Ade Ary, dijo en la tarde hasta la noche, la patrulla conjunta se retuvo nuevamente en varias áreas. El lunes por la noche, 1 de septiembre, la actividad continuó desplegando al menos 200 personal centrado en las áreas del sur de Yakarta y el centro de Yakarta.

«En la actualidad, la policía metropolitana del norte de Yakarta todavía está llevando a cabo patrullas dirigidas directamente por el jefe de policía. En East Yakarta y varias otras polres, las patrullas se llevan a cabo en etapas para ajustar el desarrollo de la situación en el campo», dijo Ade Ary.

A gran escala patrulla polda metro jaya

Afirmó que el público no tenía que preocuparse porque la policía estaba presente las 24 horas en el campo para proporcionar protección y servicios. El metro de Polda Jaya también expresó su agradecimiento a todos los interesados ​​que participaron en mantener la conductividad de la ciudad capital, desde líderes religiosos, líderes juveniles, policías y foro de asociación comunitaria (FKPM) hasta Pokdar Kamtibmas.

«El movimiento de la Guardia de Yakarta siempre está guiado por todos los rangos. Esperamos que la cooperación que se ha establecido con las partes interesadas continúe, para mantener seguras a Yakarta y las áreas circundantes», dijo Ade Ary.

Además, Ade explicó que la patrulla se llevó a cabo con un enfoque humanista, a través de la comunicación dialógica y las apelaciones directas a la comunidad.

«La situación en la jurisdicción de la policía regional de Metro Jaya está actualmente bajo control. Si la comunidad necesita ayuda, puede comunicarse con el servicio de emergencia 110, gratuito y activo 24 horas. Más tarde será manejado directamente por la estación de policía más cercana», dijo.

