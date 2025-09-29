Patrocinadores pequeños obtienen una voz más grande en Fox News

Mira una hora de Canal de Noticias FoxY sin duda verá los comerciales habituales de gigantes farmacéuticos y compañías de automóviles. Cada vez más, también puede encontrarse con Anna Brakefield o su padre, Mark Yeager, hablando de su negocio familiar advenedizo mientras está parado en un campo de algodón honesto.

«Estamos orgullosos de decir que el 100% de nuestros productos están hechos aquí en los Estados Unidos», dice Yeager, cuya familia posee y opera Algodón de tierra rojaEn un lugar, vestido con el sombrero de un granjero y una camisa gris con botones. Brakefield les dice a los espectadores en un comercial separado que los textiles de su familia comienzan «con una semilla en el suelo, una esperanza y una oración».

Brakefield dice que la compañía estaba acostumbrada a llegar a los clientes a través de medios digitales y, en consecuencia, centrarse en encontrar clientes en línea. «Construimos dónde estamos con los anuncios de Google, meta anuncios, todo lo que normalmente piensas que un negocio de comercio electrónico crecería su publicidad», dice ella. Pero su padre, un agricultor de 60 años en el norte de Alabama, es «un observador religioso de Fox News, por lo que fue su idea acercarse a Fox sobre una oportunidad publicitaria». La compañía probó comerciales en Fox News en 2023, dice: «Y para mi sorpresa, fue exitoso». Ahora, Red Land Cotton intenta mantener una presencia regular en «Fox & Friends» y «America’s Newsroom», junto con algunos comerciales en «The Five».

«‘Te vi en la televisión'», dice Brakefield. «Eso sigue siendo una cosa para la gente». Ahora, ella y su padre se están volviendo tan importantes para Fox News como los incondicionales de Madison Avenue como Novo Nordisk y Lowe’s.

Fox ha vendido anuncios a un número creciente de empresas que en una era anterior podrían no haber dirigido comerciales de televisión. Un espectador regular de Fox News podría en las últimas semanas haber visto lugares de Blue Compass RV; el servicio de entrega de carne de los buenos rancheros; Boll & Branch Luxury Bedding; o café del Departamento de Bomberos, que fue fundado por un ex veterano de la Marina con experiencia trabajando como bombero y paramédico en Illinois. En algunos casos, el personal de ventas de Fox News ha encontrado a estos patrocinadores escuchando podcasts y viendo programas de video en medios de redes sociales, buscando anunciantes que puedan encontrar favor con los televidentes de Fox News. Algunos podrían hacer todos sus bienes en Estados Unidos. Otros podrían buscar una audiencia basada en la fe.

Los comerciales para empresas más pequeñas representan «un tercio de nuestro negocio nacional en este momento», dice Trey GarganoEl vicepresidente ejecutivo de ventas publicitarios de Fox News Media durante una entrevista reciente, y no es algo adeudado a la casualidad. Fox News desde el comienzo de 2024 ha hecho una prioridad para encontrar compañías independientes que a menudo destacan temas patrióticos u otros elementos que podrían atraer a sus espectadores principales, luego los alineó para patrocinar sus programas. «A veces son de propiedad veterana. A veces, un CEO que conocemos es de ideas afines y quiere llegar a la audiencia en Fox News», agrega Gargano.

Fox News no es la única tienda de televisión que se cree pequeña para hacerse grande. Varios gigantes de los medios han estado buscando los llamados anunciantes de «SMB», o «negocios pequeños y medianos», durante los últimos años. Nbcuniversal dijo en julio que tenía visto un aumento del 30% en las compras de anuncios de los clientes «SMB». Hulu, ahora parte de Disney, en 2020 ofreció el uso de un «gerente de anuncios de Hulu» que permitiría a los anunciantes dispuestos a gastar al menos $ 500 en los comerciales del streamer para lanzar, administrar y rastrear los comerciales. Paramount Global el año pasado nombrado Un nuevo vicepresidente senior para supervisar todos sus esfuerzos vinculados a «publicidad SMB».«

«Los anuncios de SMB se han vuelto más importantes a medida que los editores de televisión intentan maximizar, diversificar e incrementar el rendimiento de su publicidad», dice Nikhil Lai, analista principal de Forrester que rastrea la industria de la publicidad. «Los anunciantes de SMB están saturando la búsqueda y la social, que tienen rendimientos decrecientes. Necesitan escalar la adquisición sin aumentar los costos de adquisición, por lo que recurren a la televisión».

Las redes de televisión han estado persiguiendo lo que en muchos casos es poco probable que los anunciantes nacionales de televisión, mientras que muchas categorías tradicionales de Madison Avenue están en medio de un cambio significativo. El gasto publicitario de grandes compañías de automóviles ha estado en flujo desde la pandemia del coronavirus, según varios ejecutivos de ventas publicitarias de televisión, mientras los fabricantes luchaban con problemas de la cadena de suministro, y luego cuánto de sus líneas de productos se convierten en vehículos eléctricos. Los fabricantes de bebidas están lidiando con los deseos de los consumidores para tarifas más saludables, y las ventas de cerveza y refrescos han disminuido. Y ahora, una de las fuentes más resistentes de gasto publicitario de la televisión, los vendedores farmacéuticos, se están preocupando por las posibles restricciones de la administración Trump que podría obligarlos a ejecutar anuncios más largos para detallar los posibles efectos secundarios; Los costos de hacerlo podrían estimularlos para tener más cuidado con la forma en que usan sus dólares publicitarios.

Al mismo tiempo, Algunos de los especialistas en marketing que prosperan son advenedizos que cultivan multitudes en línea. El emprendedor digital de hoy podría ser el Wayfair o Warby Parker de mañana, y Las grandes compañías de medios quieren atacar asociaciones ahora.

Y mientras Fox News está disfrutando de una reducción de calificaciones notables En el segundo mandato del presidente Trump, no es inmune a los desafíos que todos los medios tradicionales continúan enfrentando. Se proyecta que Fox News Channel verá disminución de la publicidad general en los próximos dos años, según las estimaciones de Kagan, una firma de investigación de mercado que forma parte de S&P Global Intelligence. El gasto publicitario en Fox News se ve cayendo alrededor del 5% de $ 1.44 mil millones en 2024 a aproximadamente $ 1.36 mil millones hasta finales de 2026. Los anunciantes tienden a gastar más en las redes de cable y las noticias durante un año electoral significativo, como 2024, cuando un conjunto de espectadores más amplio tiende a ver.

Algunos de los anunciantes más pequeños requieren un toque personal. En algunos casos, dice Gargano, los ejecutivos de Fox News Sales Fan para hacer un lanzamiento directamente al fundador de una compañía. «Vas a su casa o a su rancho. Te invitan», dice. «Piden mucho, y es una educación para ellos», porque generalmente tienen poca experiencia en comprar y ejecutar anuncios de televisión.

Los empresarios detrás de Grill Rescue, una herramienta de limpieza de la parrilla que se basa en la limpieza de vapor en lugar de las cerdas de alambre, solo han estado anunciando en Fox News Channel durante algunas semanas. Se habían apegado en gran medida a la publicidad digital, pero se intrigaron cuando los McLemore Boys, un dúo de cocina padre e hijo, estaban en la barbacoa durante un segmento de «Fox & Friends» y mencionaron brevemente su producto. Anthony Tranchida, uno de los fundadores, notó.

«Siempre creí que la nueva era de la publicidad está en línea», dice. Después de lanzar comerciales de televisión en el Día del Padre, dice: «Estamos gastando millones con Fox» y también podríamos considerar otros medios de televisión.

Le impresionó la voluntad de la red de ponerlo en contacto con otros pequeños anunciantes que compraron inventario comercial. «Les pregunté: ‘Me estás pidiendo que ponga bastante dinero en la publicidad en la red. Nunca antes había hecho esto. Quiero un poco de tranquilizador'», recuerda Tranchida, quien a veces aparece en los anuncios de su compañía. «Todos los demás dicen: ‘No, no hacemos eso’. Fox hizo su misión encontrar a alguien «.

Él pone mucho énfasis en monitorear los canales de ventas de la compañía después de que se ejecuta un anuncio de TV. «Puedes ver con bastante claridad si entran cosas», dice, «cada vez que se ejecuta un anuncio, ¿qué viene dentro de la próxima hora más o menos?»

Muchos de los anuncios de reconocimiento de chispa, dice Red Land Cotton’s Brakefield, pero lo que realmente se interesa a los consumidores son las apariciones ocasionales que los ejecutivos pueden hacer en programas como «Fox & Friends» en los segmentos de estilo de vida. Por supuesto, tales cameos probablemente dependen de tener una relación sólida con la red, por lo que lo harían para una colocación de productos creada para un importante patrocinador de chip azul. «Cuantos más segmentos puedas golpear, definitivamente es el camino a seguir», dice Tranchida. Pero «No creo que simplemente entreguen esas cosas».

(Arriba, en la foto: Anna Brakefield, propietaria, algodón de tierra roja, en un comercial que se ha emitido en Fox News Channel)