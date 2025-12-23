Patriots y Stefon Diggs enfrentan un serio castigo de la NFL por acciones contra Ravens

El Patriotas de Nueva Inglaterra se mantuvo en la búsqueda del puesto No. 1 en la AFC con la victoria del domingo 28-24 en la Semana 16 sobre los Cuervos de Baltimore.

Los Patriots se recuperaron de un déficit de 24-13 a principios del último cuarto, marcado por un pase de touchdown de 37 yardas del mariscal de campo Drake Maye y un touchdown terrestre de 21 yardas del corredor Rhamondre Stevenson.

Maye mantuvo viva su candidatura al Jugador Más Valioso con una actuación de 380 yardas y dos touchdowns, que fue posible gracias al juego del receptor abierto Stefon Diggs.

El receptor abierto All-Pro atrapó nueve pases para 138 yardas, su cuarto juego de 100 yardas, pero fue lo que hizo fuera del campo lo que hizo que la gente hablara.

Diggs podría enfrentar un castigo de la NFL por payasadas en la banca

Hubo un punto en el primer cuarto en el que Diggs estuvo confinado en la carpa médica azul de los Patriots después de aparentemente lesionarse en una jugada.

Según los informes, se suponía que Diggs sería evaluado por una conmoción cerebral, aunque insistió en que se lastimó el hombro y no la cabeza.

Finalmente volvió a registrarse en el juego, pero la reportera secundaria de NBC Melissa Starks declaró durante la transmisión de “Sunday Night Football” que Diggs había “escapado por la parte trasera” de la tienda antes de que se le permitiera regresar.

Stefon Diggs NO estaría retenido en la carpa médica 😳

Si bien la mayoría puede apreciar el compromiso de Diggs con su equipo, puede terminar costándole a él y a los Patriots una multa considerable, ya que la salida de Diggs al estilo Houdini viola NFL reglas para los protocolos de seguridad de los jugadores.

La liga puede, y probablemente lo hará, multar a Diggs por conducta perjudicial para el equipo. Las reglas de la NFL establecen que los jugadores deben seguir todos los protocolos médicos antes de que se les permita regresar al campo.

A principios de esta temporada, la liga multaron a los Gigantes de Nueva York con 200.000 dólaresel ex entrenador en jefe Brian Daboll, $100,000, y el corredor Cam Skattebo, $15,000 por violar el mismo protocolo de conmoción cerebral cuando irrumpieron en la carpa médica para sacar al QB novato Jaxson Dart.

Diggs revela lo que sucedió en la tienda

Después del partido, Diggs explicó a los periodistas lo sucedido mientras estaba en la tienda médica.

Se mantuvo firme en que nunca se golpeó la cabeza y que aterrizó torpemente sobre su hombro, que es lo que aparentemente intentó que los entrenadores evaluaran.

“Me estaba desmayando, hermano”, le dijo Diggs a Doug Kyed del Boston Herald. “Me tenían retenido en la tienda. [The trainers] Dijeron que tenía una conmoción cerebral, pero nunca me tocaron la cabeza, nunca me acosté en el suelo. Me monitorearon por una conmoción cerebral. Le dije: «Nunca tuve una conmoción cerebral. Me estaba tocando el hombro». Entonces, ¿cómo dicen que tuve una conmoción cerebral? Estaba peleando con ellos para volver a salir.

«Fue la primera serie. Estoy programado para volver a hacer jugadas para mi equipo. Tuvimos un pequeño estancamiento, así que pensé, ‘Maldita sea, se supone que debo estar ahí afuera’. Siento que decepciono al equipo si no estoy ahí afuera. Les pedí disculpas después, pero no pueden impedirme que esté en el campo”.

A pesar de que Diggs mantuvo que su cabeza estaba bien y que era su hombro el que necesitaba evaluación, si los entrenadores consideran que un jugador necesita una evaluación de conmoción cerebral, no se les permite regresar hasta que finalice dicha evaluación.