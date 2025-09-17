Patriots titers top NFL en las peores categorías

Pasaron mucho en una gran cantidad de caras nuevas para revisar su defensa, pero no todos los recién llegados están prosperando por el Patriotas de Nueva Inglaterracon dos entrantes superar o cerca de la cima de algunas de las peores categorías de la NFL.

Apoyadores Robert Spillane y Christian Elliss son las partes culpables, según el Doug Kyed de Boston Heraldquien cita estadísticas de Enfoque profesional de fútbol. Chirado Primero notó como «Los Patriots LBS Robert Spillane y Christian Elliss actualmente son el primero y el segundo en la mayoría de las tacleadas perdidas, a través de Pff. Spillane: 8 tacleadas perdidas Elliss: 6 tacleadas perdidas».

Como si esos números no fueran lo suficientemente preocupantes, Kyed también señalado «Spillane y Elliss también son dos de los ocho apoyadores que han permitido más de 100 yardas en cobertura durante dos semanas, según los gráficos de PFF».

Estas no son las estadísticas que los Patriots esperaban cuando firmaron a Spillane del Las Vegas Raiders en agencia libre. Ni cuando ellos emparejó una hoja de oferta desde la plata y el negro y traído a Elliss.

Patriots perdiendo a nivel de apoyador

Sería un error asumir que todo está bien con la defensa de los Patriots después de una victoria sobre el Miami Dolphins En la semana 2. Una victoria sellado por una obra inteligente de un par de veteranos que han aumentado lo que era un Rush de pases anémico.

Sin embargo, a pesar de las mejoras obvias por adelantado, la defensa en su conjunto se está agitando por el aire. Mariscal de campo de los Raiders Geno Smith Lanzó para 362 yardas en la semana 1, antes del pasador de Dolphins Trasero acumulado 315 yardas.

Una gran parte del problema es que los Patriots están perdiendo a nivel de apoyador. Perder cuando permitieron que Miami corriera De’von Prock Tally 92 yardas en ocho atrapadas, incluidas Este touchdown de 29 yardasCuando corrió directamente por Spillane (14).

Los apoyadores de Pats también están luchando por igualar el atletismo de los alas cerradas dinámicas. El problema apareció contra los Raiders, cuando All-Pro Brock Bowers Publicó cinco capturas para 103 yardas.

Quedarse con los receptores en el espacio está demostrando un problema, a pesar de que los Patriots hicieron una mayor velocidad y alcanzan sus prioridades en el puesto. Es por eso que volvieron a firmar a Elliss, quien mostró potencial de superestrella contra el pase la temporada pasada.

Spillane fue firmado por razones similaresPero el cambio hacia apoyadores más ligeros y atléticos también ha dejado a los Patriots vulnerables en el suelo en momentos clave. Como cuando los Raiders Novato corredor Jeanty de Ashon anotó su Primer touchdown en los profesionales Porque Elliss (53) se perdió en el tráfico, mientras que Spillane se perdió un tackle en el hoyo.

Los Patriots no pueden ignorar un problema creciente en un lugar clave, pero existe la esperanza de que otros jugadores puedan proporcionar una solución.

Los patriotas tienen alternativas a los entrantes en dificultades

Mejorar en cobertura exigirá un mayor alcance, ojos más agudos y agilidad superior. Todas las cualidades Defensor híbrido Mapa de marco puede proporcionar.

La selección de tercera ronda en el Draft de la NFL 2023 es un tipo de seguridad que se juega en el segundo nivel. Las habilidades defensivas defensivas de MAPU aparecieron para un intercepción crítica en Miami.

Poner a MAPU en el campo con más frecuencia puede ayudar a los Patriots repeler el paso en las áreas debajo y entre los números. Cambiar las cosas contra la carrera significará dar más instantáneas a Anfernee Jennings.

El resonante de borde es un especialista en redirigir las jugadas por tierra y dejar a los corredores en la fuente. No ha habido tanta demanda para el conjunto particular de habilidades de Jennings en esta nueva defensa, pero el jugador de 28 años obtuvo 11 instantáneas contra los Dolphins, mientras que Mapu aprovechó al máximo siete, Según Mike Reiss de ESPN.

Patriots Defensivo/ST Snaps vs. Dolphins: 🏈 CB Marcus Jones juega cada snap, en parte debido a algunas luchas de Alex Austin, y también para igualar los rápidos WRS Tyreek Hill/Jaylen Waddle (Jones 40 de 63 como CB3 en la semana 1) 🏈 LB Marte Mapu (7/int) Llegar tarde para Christian Elliss (deshidratación) pic.twitter.com/4olyksomwu – Mike Reiss (@mikereiss) 15 de septiembre de 2025

El entrenador en jefe Mike Vrabel quiere cambiar la forma en que los Patriots han hecho las cosas a la defensiva durante décadas, pero el cambio debe ser gradual. Al menos hasta que todo el personal nuevo pueda igualar los requisitos del sistema.