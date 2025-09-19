Patriots QB Drake Maye forzando las defensas a cambiar

No ha tardado mucho en que las defensas de la NFL cambien la forma en que juegan contra Patriotas de Nueva Inglaterra jugador de ataque Drake Maye. El pasador de segundo año está obligando a los oponentes a ser más pasivos para tratar de contener sus habilidades de doble amenaza.

Maye está resumiendo el cambio al ver «la cobertura de la zona en el 83.3% de sus retroceso, el quinto más alto en la NFL y un aumento de más del 10% de su temporada de novato (71.2%)», según Patriots.com escritor senior Evan Lazar.

Este último especuló esta tendencia de cobertura a través de dos juegos «podría ser una pequeña alerta de tamaño de muestra, o defensas que se preocupen por Maye Scrambling vs. Man».

Una tendencia a principios de la temporada para el #Patriotas: QB Drake Maye ha visto cobertura de zona en el 83.3% de sus retroceso, el quinto más alto en la NFL y un aumento de más del 10% de su temporada de novato (71.2%). Podría ser una pequeña alerta de tamaño de muestra, o defensas que se preocupen por Maye Scrambling vs. Man. – Evan Lazar (@ezlazar) 16 de septiembre de 2025

Identificar la amenaza de Maye como corredor como catalizador para el cambio entre las defensas es la suposición correcta. Más zona también tiene sentido porque los esquemas de presión agresivos no funcionan para sacudir al posible transeúnte de la franquicia de Nueva Inglaterra.

Drake Maye responde al nuevo desafío

Sentarse en la zona no solo permite que las defensas mantengan los ojos en Maye en caso de que se rompe contenga y huya del bolsillo. La dieta pesada de los proyectiles de zona también está desafiando al tercer jugador tomado en el draft de la NFL 2024 para hacer las lecturas correctas y vencer la cobertura densamente poblada.

Ese es un desafío difícil para cualquier joven QB1, pero la buena noticia es que Maye ha estado respondiendo al desafío. El jugador de 23 años ha sido un modelo de eficiencia durante las primeras dos semanas de la campaña.

La eficiencia de Maye se resume al ser «1 de 2 QB para lanzar más de 68 veces y solo explica 1 juego de facturación digna (TWP). El otro es Josh Allen», según Daniel Rotman de Scoutd NFLquien señaló «Maye está jugando fútbol muy limpio».

Pendiente de MNF … • Drake Maye es el único QB que lanza más de 68 veces y mantiene una tasa de finalización del 70% • Drake Maye es 1 de 2 QB para lanzar más de 68 veces y solo representa 1 juego digno de facturación (TWP). El otro es Josh Allen En pocas palabras: Drake Maye está jugando fútbol muy limpio pic.twitter.com/kxslzhwh1g – Daniel Rotman (@daniel_rotman15) 15 de septiembre de 2025

Los números son un respaldo del coordinador ofensivo de impacto que Josh McDaniels ha hecho con el desarrollo y las actuaciones de Maye. Regresó para una tercera gira como jugador de juego, y McDaniels ya tiene a Maye siendo más selectivo con sus objetivos y protegiendo el fútbol.

Esas no son cosas pequeñas cuando Maye ingresó a la liga como creador de juegos Feast o Famine. McDaniels no solo está riendo en los instintos más entusiastas de la señal, la marca de fútbol más inteligente y segura de Maye está castigando las defensas dispuestas a asumir riesgos propios.

Los patriotas tienen respuestas para el bombardeo

Cualquier equipo que espere forzar a Maye a errores a través del Blitz es descubrir por las malas que un plan de juego atacante no funcionará. Las defensas necesitan una estrategia menos imprudente porque Maye se ubica entre la mejor derecha de la NFL, por bombardeo, por Taylor Kyles de Patriots en CLNSquien citó estadísticas de Enfoque profesional de fútbol.

Drake Maye vs Blitz, por PFF: -27 retrocesos (octavo)-120.4 Calificación del pasador (7º)-12 conversiones (T-4th)-2 TD-0 int (T-2nd; J. Love, 3-0)-2.44 segundos Tiempo promedio de lanzar (9º más rápido) > No de jugadas a dignas, 1 saco tomado pic.twitter.com/dlixioovwy – Taylor Kyles (@Tkyles39) 18 de septiembre de 2025

Muchos de esos números pueden explicarse por los cambios realizados por McDaniels. Le han dado lecturas simples y completadas de maye contra las defensas que intentan Quita los lanzamientos de boom o bustmientras que también se inclina en el El atletismo del jugador como corredor.

Esta es una combinación potente que hace que los Patriots sean más efectivos en la posición más importante del fútbol. El progreso ha sido obvio, pero todavía hay margen de mejora.

En particular, Maye necesita obtener receptores anchos clave DeMario Douglas y Stefon Diggs más involucrado. La pareja se ha combinado para un mero 20 objetivos y 13 capturasPero seguramente es más que provenirá de un especialista posterior a la captura como Douglas, mientras que DIGGS es una de las únicas amenazas verticales verdaderas en la lista.

Por ahora, Maye puede continuar con el libro de jugadas de McDaniels y Dominar las complejidades Eso ayudó a hacer de Tom Brady una leyenda y Mac Jones Un jugador de bolos profesional.