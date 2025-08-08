Regresó para una tercera gira como coordinador ofensivo del Patriotas de Nueva InglaterraY ya se espera que el plan de Josh McDaniels afecte la frecuencia con la que su unidad usa una de las formaciones más populares en la NFL.

Específicamente, los Pats «probablemente usará formaciones de receptor de tres anchos menos que el resto de la liga», según Chad Graff de la atlética. Es una expectativa razonable por dos razones.

Primero, los Patriots simplemente no tienen suficientes productos probados en la tabla de profundidad para justificar colocar un trío de recipientes en el campo. En segundo lugar, McDaniels ha mostrado una preferencia por sets finales múltiples, una tendencia que puede continuar gracias a los veteranos que regresan Cazador Henry y Austin HooperQuien «parece que será el No. 2» en formaciones finales de dos alteras, según Graff.

Hasta ahora, McDaniels está siguiendo un patrón familiar antes de la apertura de pretemporada contra el Comandantes de Washington El viernes 8 de agosto, pero también hay razones convincentes para pensar que el jugador de juego podría alterar su fórmula.

Esas razones comienzan con más potencial de gran juego fuera de los números y los talentos centrales del mariscal de campo de segundo año Drake Maye.

Josh McDaniels debe ajustar la fórmula para Drake Maye

Los sets de dos alos finales funcionaron brillantemente para McDaniels cuando Tom Brady estaba a los controles de su ofensiva, pero Brady es un mariscal de campo diferente a Maye. Mientras que TB12 fue el clásico pasador de bolsillo que sirvió a los dictados de su sistema y la situación del juego, Maye es más un cable vivo.

Alguien de Maye se preparó para jugar fuera del script y confiar en el talento de su brazo para convertir aparentemente perdiendo jugadas en grandes ganancias. También confiará en sus piernas, algo que McDaniels ya es Planeando hacer una característica de su estrategia esta temporada.

Girar a Maye como corredor es una cosa, pero McDaniels también debe encontrar formas de desatar la resistencia del brazo del llamador de señal para dirigir las rutas fuera de los números. Eso debería ser más fácil ahora que los Patriots tienen más velocidad en el perímetro.

Los patriotas tienen armas para expandir el juego aéreo

La velocidad comienza con All-Pro Stefon Diggsquien ha mirado todo el camino de regreso Después de desgarrar su LCA durante la temporada pasada. Como Graff PonloSi Diggs «puede mantenerse saludable, otra temporada de 1,000 yardas no está en juego, sino que podría ser probable».

Diggs ha hecho una carrera que se quitó las defensas, y el jugador de 31 años demostró que no había perdido nada de su velocidad vertical al rastrear esta pelota profunda desde Maye en el campamento de entrenamiento, destacado por Reportero de ABC6 Ian Steele.

Afortunadamente para los Patriots, Diggs no es el único potencial de parpadeo de quemador para pasar mucho tiempo. El novato Kyle Williams «ha realizado las jugadas más explosivas de cualquier receptor en el campamento, pero también tiene más gotas que cualquier receptor. Para un equipo que carece de explosividad, probablemente deba tomar lo malo con lo bueno y simplemente llevarlo al campo». por grano.

Tener Diggs y Williams en el campo juntos hará que las defensas respeten la pelota profunda contra esta ofensiva de los Patriots. Especialmente si McDaniels también se desplegó Kayshon Bouttequien promedió 13.7 yardas por recepción La temporada pasada, en la misma alineación.

Alternativamente, McDaniels podría complementar Diggs y Williams con DeMario Douglasquien es acertadamente descrito por Graff como «prácticamente un chico solo en tragamonedas». Tener Diggs y Williams corren la cobertura profunda seguramente se abriría espacio debajo para que Douglas explote.

Es una forma más en que McDaniels puede desafiar las expectativas y sorprender a los equipos con un plan más expansivo para un juego de pases nuevo. Un plan basado en más que la previsibilidad de simplemente apoyarse «Sr. confiableHenry y Hooper hecho de manera similar.

Todavía hay un lugar para Henry y dos sets de dos altos. Particularmente en la zona roja, donde Henry a menudo hace su mejor trabajo, pero McDaniels no puede restringir el talento mejorado en el receptor, ni el estilo de juego agresivo de Maye.