Patriots predijo intercambiar una ventaja de $ 18 millones por ala cerrada

El Patriotas de Nueva Inglaterra están saliendo de lo que probablemente no fue su comienzo deseado para la temporada 2025, cuando perdieron ante el Las Vegas Raiders -ahora liderado por el entrenador en jefe ganador del Super Bowl, Pete Carroll-20-13.

Los Patriots registraron solo un saco el domingo pasado, que provino de la seguridad Jaylinn Hawkins. Y aunque los dos corredores de ventaja iniciales del equipo, K’lavon Chaisson y Harold Landry IIIUnido a principios de este año durante la agencia libre, parece que el equipo puede querer más profundidad en el puesto.

Así que el informe del blanqueador Kristopher Knox sugiere que el equipo podría entretener el comercio para el ala defensiva de los San Francisco 49ers y el segundo ronda de 2020, YETUR GROSS-MATOSa cambio de ala cerrada veterana, 2 x Pro Bowl, Austin Hooper.

Los patriotas podrían beneficiarse de alguna ayuda adicional en el borde

«En este escenario hipotético, los 49ers llaman a los Patriotas de Nueva Inglaterra sobre el ala cerrada de respaldo Austin Hooper». Knox escribió El viernes, «el jugador de 30 años vio solo una recepción en la Semana 1, pero atrapó 45 pases para 476 yardas y tres touchdowns la temporada pasada.

Hooper también jugó al entrenador en jefe de los 49ers, Kyle Shanahan, durante su temporada de novato con los Atlanta Falcons. Tiene un modesto salario base de $ 2 millones que sería razonable para un alquiler a corto plazo «. Los 49ers necesitan otra opción en el ala cerrada, después de George Kittle aterrizó en IR a corto plazo con una lesión en los isquiotibiales, un movimiento que hará que se pierda al menos los próximos cuatro juegos. Y los Patriots necesitan algún refuerzo en defensa, particularmente en la línea, como señala Knox. «Para hacer de este un acuerdo que también beneficie a los Patriots, los 49ers podrían ofrecer al liniero defensivo YETUR GROSS-MATOS en un intercambio. Está listo para ser un agente libre en la primavera y jugó solo 17 Snaps defensivo en el primer partido de la temporada de San Francisco. Sin embargo, podría ayudar a reforzar una defensa de los Patriots que entregó 389 yardas en la semana 1. ”. ¿Yetur Gross Matos sería una buena adición en Nueva Inglaterra?

Actualmente, detrás de Chaisson, Landry y la ex selección de la segunda ronda, Keion White; quien entre ellos ocupará la mayoría de las instantáneas en defensa en el puesto; Se encuentra el agente libre no reclutado, Elijah reflexiona.

Ponder claramente lo ha hecho extremadamente bien para avanzar en la lista activa en su año de novato como UDFA, y sus 5 instantáneas defensivas en la Semana 1 le valieron un muy respetable 60.1 Grado de Pro Football Focus. Pero él no, al menos todavía, tiene el pedigrí que Gross-Matos tiene en la liga; ambos en términos de su stock de draft entrando en el NFL y su producción de fútbol profesional hasta la fecha.

Gross-Matos manejó una carrera alta 4.5 capturas en 2023 con el Panteras de CarolinaAntes de que los 49ers lo firmen con un acuerdo de 2 años y $ 18 millones en el que recibieron a cambio, 4 capturas además de 19 tacleadas totales y un impresionante 5.5 cosas en 2024.

Los Niners se agregaron a su cuerpo de bordes esta temporada baja, reclutando Mykel Williams fuera de Georgia con la undécima selección general antes de comerciar por la anterior Filadelfia águila, Bryce Huff En junio, con el ex DPOY, Nick Bosa, que ya está en el equipo, y como tal puede considerar a Gross-Matos como excedente de los requisitos.

Gross-Matos tiene la oportunidad de proporcionar al entrenador en jefe, Mike Vrabel, y la rotación de los Patriots con otro artista experimentado y probado contra la carrera y el pase. Y dada la presencia ya existente de Cazador HenryJunto con muchas otras opciones de captura de pases en la ofensiva, esta podría ser un juego inteligente para Nueva Inglaterra.