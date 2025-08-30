Patriots Nuevo fichaje llamado Candidato de ‘Bounce-Back’ Top ‘Bounce’

El Patriotas de Nueva Inglaterra Hizo algunos recortes a su grupo original de ocho anotaciones contenidos dentro de la lista de 53 hombres el jueves cuando cortaron a ambos receptor veterano Kendrick Bourne – A petición suya – y 2024 cuarta ronda, Javon Baker.

Ahora, hasta solo seis jugadores en un cuerpo receptivo que también mantiene el campamento de entrenamiento destacado y el novato sin draft, Efton quismAlgunos están preocupados por la falta de recibir armas para el mariscal de campo de segundo año, Drake Maye.

Sin embargo, algunos están menos preocupados, incluido Joel Corry de CBS, quien cree que el actual WR1, Stefon Diggs, podría estar preparado para un año de «recuperación».

«Fue evidente que Nico Collins era el Houston Texans‘La opción de recepción principal antes de Diggs rompió el ACL en su rodilla derecha en octubre pasado ”. Corry escribió El viernes, «No obstante, Diggs atrapó 47 pases para 496 yardas y tres touchdowns en ocho juegos.

El jugador de 31 años firmó un contrato de tres años y $ 63 millones por valor de un máximo de $ 69 millones a través de incentivos con los Patriots en marzo un par de semanas en la agencia libre. El acuerdo tiene $ 26 millones en garantías en las que $ 20 millones estaban totalmente garantizados en la firma «.

Stefon Diggs podría estar motivado por una estructura de contrato basada en incentivos

En el segmento de ‘Take’ del agente, Corry también señala la estructura de incentivos inteligentes de los Patriots por una razón por la cual Diggs estará muy motivado para garantizar que tenga un año fuerte en el noreste.

«Los Patriots hicieron un buen trabajo al protegerse en caso de que haya efectos persistentes de la lesión de la rodilla Diggs. Diggs está programado para ganar $ 18.3 millones este año, pero $ 3.4 millones están en bonos de lista por juego donde obtiene $ 200,000 para cada juego que está activo. Los más bajos se están lascultando estadísticos.

Si Diggs no gana ninguno de los incentivos, probablemente no tendrá un segundo año con los Patriots. Gana $ 22.5 millones en 2026. Solo $ 1.7 millones del salario base de $ 20.6 millones 2026 de Diggs estaba totalmente garantizado en la firma. $ 6 millones adicionales garantizados para una lesión (excluyen la lesión de la rodilla derecha preexistente) se garantiza completamente el próximo 13 de marzo del tercer día del año de la liga 2026 «.

¿Cuáles son las expectativas realistas para DIGGS en el año 11?

Nadie espera que Diggs vuelva a ser uno de los cinco mejores o topes anotados en el NFL Dirigiéndose a su temporada de 31/32. Pero es probable que todavía tenga ventaja como un extremo inferior #1, más alto #2 en la liga.

Diggs estaba en camino de una temporada de más de 1,000 y más de la patio antes de romper su LCA en la semana 8 de la temporada 2024, y el entrenador en jefe, Mike Vrabel, anunció que será bien para ir Venga la apertura de la temporada regular el próximo domingo.

Su rehabilitación ha ido bien, según las fuentes, por lo que ciertamente no está fuera de duda que el equipo esperará que pueda desempeñar al 75% del nivel que alcanzó durante sus años pico en Minnesota y Buffalo.

Si puede dirigir el Cuerpo y superar 1,000 yardas por el aire, el cuerpo técnico y los ejecutivos probablemente se sentirán al menos modestamente contentos con su firma.