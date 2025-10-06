Patriots Nemesis Hypes Mike Vrabel después de la semana 5: ‘Lo odio’

Hay muchas razones para celebrar lo que el Patriotas el domingo por la noche en Buffalo, presentando una ganancia arenosa, 23-20, para terminar con Facturas‘Streak ganador de 14 juegos y anunciará que, al menos, serán contendientes para un lugar de playoffs y tal vez incluso a la AFC East esta temporada. El crédito se puede distribuir de todas partes: el juego de mariscal de campo Drake Maye; el liderazgo veterano y el desempeño de Stefon Diggs; pateador de novato Andy Borregalesquien hizo el 53 yardas en los últimos segundos para ganar el juego; La defensa de los Patriots que forzó tres pérdidas de balón.

O podría doblar todas esas celebraciones en una, tal vez el tipo que merece el mayor crédito por lo que se hizo el domingo. Ese sería el entrenador Mike Vrabel.

Y por mucho tiempo Patriotas Hater, profesional y espiritualmente, dar ese tipo de crédito a un compañero entrenador, especialmente un entrenador de Nueva Inglaterra, no es fácil. Pero el lunes, Rex Ryan tuvo que inclinar su sombrero a Vrabel.

Mike Vrabel ha marcado una diferencia de ‘noche y día’

Hablando en el programa matutino de ESPN «,»Levantarse”, El lunes, Ryan, quien entrenó a ambos Chorros Y Bills durante el apogeo de la dinastía de los Patriots, dijo que salió del domingo por la noche más impresionado por Vrabel, quien fue contratado por Nueva Inglaterra en enero después de ir 4-13 bajo Jerrod Mayo el año pasado.

«Lo más impresionante no fue Drake Maye para mí. Fue Mike Vrabel», dijo Ryan. «Este equipo de fútbol, ​​mira la diferencia que ya ha tenido en este equipo de fútbol. Quiero decir, es de noche y día. Noche y día. En realidad juegan defensa ahora. Tienen novatos por todas partes, todo el lado izquierdo de la línea es novatos. Deberían estar matandolos. Bueno, no tanto.

«Te estoy diciendo, la diferencia, es él. Es él. Lo odio. Dog-Gone lo odio. Quiero ver el Patriotas abajo.

Los patriotas mantuvieron la fe en Stevenson, Borregales

De hecho, Vrabel parece haber cambiado el Patriotas‘Mentalidad y aunque agresivamente, algunos podría decir que los jugadores agresivamente, claros de los regímenes anteriores de la lista, se le ha quedado un equipo moldeado a su propia imagen.

También ha mostrado una fe notable en sus jugadores, incluido Borregales, que perdió dos puntos adicionales en la Semana 2, pero ha mantenido la confianza de Vrabel. Vrabel también atrapado con balón suelto Rhamondre Stevenson Después de otro balón suelto el domingo, en parte debido a una lesión en Antonio Gibson.

Patriots ganando y reconstruyendo

Pero lo que ha sido una agradable sorpresa sobre este equipo, sentado en 3-2 después de cinco juegos, es que, aunque hay un proceso de reconstrucción a largo plazo, también existe la voluntad y la capacidad de ganar ahora. El Patriotas Gastó más de $ 350 millones en contratos que elimina esta temporada baja, pero gran parte de ese dinero no está garantizado y el equipo puede seguir adelante, ya que llena sus agujeros con reclutas y jugadores jóvenes.

Pueden ganar y reconstruir, simultáneamente.

Ryan dijo: «Aquí está la cosa: sabemos que este es un año de reconstrucción para el Patriotas. Sin duda. Pero esto es lo que parece. Eso no significa que no puedas ganar ahora. Muchos de estos equipos dicen: ‘Bueno, estamos reconstruyendo’. ¿El infierno? Reconstrucción, tienes que comenzar a obtener algunas victorias. Y eso es lo que este tipo, es tan impresionante para mí «.