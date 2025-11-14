Patriots HC nombra cambio de TreVeyon Henderson para juego de 3 TD

corredor novato TreVeyon Henderson no rompió las grandes rachas contra el Jets de Nueva York en la semana 11, pero Patriotas de Nueva Inglaterra El entrenador en jefe Mike Vrabel quedó más impresionado por un cambio clave que ayudó a la selección de segunda ronda del draft de la NFL de 2025 a disfrutar de un juego de tres touchdowns.

Henderson corrió para anotar un par de anotaciones y consiguió un pase de touchdown del mariscal de campo. drake mayequien sigue jugar a un nivel MVP. Esos touchdowns no solo ayudaron a los Patriots a vencer a sus rivales de la AFC Este 27-14 en el Gillette Stadium el jueves por la noche, sino que también vieron a Henderson igualar marcas establecidas por dos leyendas de la franquicia, incluido el tres veces ganador del Super Bowl, Rob Gronkowski.

Vrabel no quiso hablar de récords después del partido del 15 de noviembre, pero estuvo feliz de concentrarse en el trabajo sucio realizado por Henderson. Como lo expresó el entrenador, «el mejor par de carreras que tuvo fueron allí al final del juego, cuando era difícil andar en trineo, y estábamos en cinco minutos, y ellos sabían que íbamos a correr, y estaban cargando y todo lo demás. Parecía que íbamos a estar cortos, y él fue capaz de atravesar allí y mantener sus almohadillas abajo y conseguir un gran primer intento. No hubo jonrones esta noche, pero pensé que sacó casi todo lo que había allí». según el redactor de Patriots.com, Evan Lazar.

Los elogios que recibió Henderson por su estilo de carrera más físico contrastan marcadamente con los elogios que recibió la semana pasada. Dos carreras de touchdown de más de 50 yardas contra el Bucaneros de la Bahía de Tampa vio a Henderson enfrentarse a unos Patriots récord establecido por última vez en 1997 y marcó al profesional de primer año como un amenaza legítima de gran juegopero sus esfuerzos contra los Jets revelaron un elemento diferente en su juego.

Ese elemento hace que Henderson parezca un caballo de batalla líder que Vrabel no puede ignorar, incluso cuando es titular veterano. Ramondre Stevenson está completamente sano.

Más físico TreVeyon Henderson es un problema para las defensas de la NFL

La velocidad de escapada de Henderson ya no era ningún secreto, pero envió NFL defensas una advertencia por la forma en que golpeó a los Jets entre las tacleadas. El 5 pies 10, 202 libras Jugó más grande que su cuerpo y trató el primer contacto como un insulto.

Números de Estadísticas de próxima generación muestran que el jugador de 23 años «obtuvo más yardas terrestres después del contacto (70) que el total de yardas terrestres (62) en su actuación de 3 TD contra los Jets. Henderson forzó nueve tacleadas fallidas, la mayor cantidad de su carrera, en 24 toques, mientras jugaba en 56 de 62 (90%) de jugadas ofensivas».

Estadísticas como esas fueron posibles gracias a la voluntad de Henderson de mantener los hombros rectos, bajar la cabeza y castigar a los posibles tacleadores para mover la pila. Combinado con su aceleración natural y cortes rápidos, Henderson constantemente convirtió carreras aparentemente perdidas en ganancias positivas.

Su segundo touchdown fue un excelente ejemplo, cuando Henderson hizo un hábil salto para golpear a un defensor en el backfield, antes de llegar a la zona de anotación.

Este puntaje también significó que Henderson se convirtió en “el primer novato de los Patriots con 2 touchdowns por tierra en semanas consecutivas desde Curtis Martin en 1995, cuando tuvo una racha de tres juegos con 2 touchdowns por tierra y luego, más adelante en el año, juegos consecutivos con 2 touchdowns por tierra”. según Patriots.com.

Su recepción de touchdown en el último cuarto le valió a Henderson un historial más favorable, ya que «el único otro novato de los Patriots que anotó tres touchdowns en un juego fue el TE Rob Gronkowski cuando tuvo tres touchdowns en recepción en Pittsburgh el 14 de noviembre de 2010».

Aunque Henderson estaba contento con acredita su línea ofensivaLa ex estrella de Ohio State ha utilizado sus dos últimos juegos para presentar el caso más sólido posible para derrocar a Stevenson.

Es hora de que Mike Vrabel haga cambios en Backfield

Vrabel ha confiado en la presencia veterana de Stevenson durante la mayor parte de esta temporada, pero la lesión en el dedo del pie de este último le ha dado a Henderson la oportunidad de demostrar que debería ser el titular. El caso se vio fortalecido por el uso de fuerza bruta de Henderson contra los Jets, particularmente al final del juego.

Fue significativo que Vrabel hiciera referencia a lo bien que corrió Henderson durante los últimos cinco minutos. Vrabel ha estado buscando un más cerca en el juego terrestreAlguien que mueva las cadenas de manera directa cuando los Patriots necesiten matar el tiempo.

Henderson ha demostrado que puede ser ese tipo, mientras que su talento para las grandes jugadas y sus útiles habilidades de recepción significan que Vrabel tiene un verdadero corredor de tres intentos que debe continuar. disfrutando de un papel ampliado avanzando.