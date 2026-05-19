Patriots Bill Belichick reflexiona sobre la asociación con el QB Tom Brady

Durante dos décadas, el entrenador en jefe Bill Belichick y el mariscal de campo Tom Brady se asociaron para ganar seis Super Bowls en una carrera dinástica con el Patriotas de Nueva Inglaterra. Sin embargo, hoy en día, su éxito suele verse eclipsado por el fin de esa era del fútbol.

Hay prisa por culpar a uno u otro del fin de esa era, o por darle más crédito a uno u otro. Sin embargo, esa no es necesariamente la verdad de la situación. Ciertamente, Belichick no necesariamente lo cree así, ya que recientemente se tomó el tiempo para elogiar a Brady por cómo ayudó a cambiar su perspectiva sobre el juego mientras aparecía en Pasa el rato con Sean Hannity.

“Aprendí mucho de Tom”, Belichick dicho. «Nunca jugué como mariscal de campo. Tom vio el juego a través de los ojos de un mariscal de campo. Vi el juego a través de los ojos de un entrenador. Juntos, creo que ambos aprendimos mucho el uno del otro: Tom sobre cómo los entrenadores defensivos lo miraban a él o a la ofensiva, y yo sobre lo que un mariscal de campo puede hacer y lo que no puede hacer, lo que es difícil, lo que es fácil, lo que puedo ver, lo que no puedo ver y cómo se ve el juego».

Desde que Belichick y Brady dejaron a los Patriots, el equipo ha seguido abrazando a Brady. Eso incluye incluirlo en el Salón de la Fama del equipo y develar una estatua de él.

Por otro lado, ha habido más tensión en lo que respecta a Belichick. Ha buscado evitar asociarse con el equipo, incluso prohibiendo a los cazatalentos Carolina del Norte instalaciones, como el explicó«Está claro que no soy bienvenido en sus instalaciones. Así que ellos no son bienvenidos en las nuestras. Muy simple». Aún así, esos seis Super Bowls se debieron al equipo de Brady y Belichick, y sería fantástico si él y los Patriots pudieran unirse una vez más.

Bill Belichick no ha tenido el mismo éxito con los quarterbacks desde Tom Brady

Nunca habrá una manera de replicar a Tom Brady. Sin embargo, Bill Belichick lo ha pasado fatal tratando de encontrar algún tipo de relación con un mariscal de campo como la que tuvo con Brady.

Mientras estaba con los Patriots, Belichick recurrió a Cam Newton durante una temporada antes de ser reclutado. Mac Jones en la primera ronda. Ninguna de las dos cosas funcionó, lo que terminó siendo una de las principales razones por las que Belichick se vio obligado a abandonar Nueva Inglaterra. Luego, en Carolina del Norte, su mariscal de campo de 2025, Gio López, recientemente crítica compartida de su relación.

“De vuelta en la otra escuela [North Carolina]Se sentía como si no hubiera aire», dijo López. «Aquí es divertido otra vez. Nos están llevando en la dirección correcta, con energía y los muchachos disfrutan del fútbol. Es como aire fresco. Nunca había tenido que responder a situaciones difíciles como esa en una escala tan alta. Fue más como trabajo», dijo López. «Después del primer juego, sentí como si estuviera pasando el día. No quieres vivir así, donde estás despierto por la noche pensando en el día siguiente”.

Eso ocurrió en apenas una temporada de 4-8 para Belichick en Carolina del Norte. Buscará un nuevo mariscal de campo nuevamente en 2026, ya que espera recuperarse de un año difícil.

Bill Belichick habló recientemente sobre su salida de los Jets

Antes de llegar a los New England Patriots, Bill Belichick iba a ser brevemente el entrenador en jefe de los Jets de Nueva York. Es decir, hasta que renunció en una servilleta, que recientemente recordado mientras aparece en Perdón por mi opinión.

«Sí, en retrospectiva, no creo que haya sido la mejor elección», dijo Belichick. “Ciertamente lo hizo [get the message across]. Lo hizo de una manera muy, no lo sé. No fue lo más elegante que he hecho en mi vida. Yo diré eso. Estaba de mal humor en ese momento”.

Sin embargo, había una buena razón para ello. Belichick no quería trabajar con los dueños de los Jets, sin importar quiénes terminaran siendo.

«Había trabajado para Modell y los dos trenes que venían por las vías eran Dolan y Woody Johnson. Simplemente sentí que… no me siento cómodo con cualquiera de esos muchachos que termine en el equipo. Nada personal. Simplemente tuve una mala experiencia (con Modell) y estaba… o voy a trabajar para un buen propietario o un propietario con el que me siento cómodo, con quien compartiría una visión o… no estoy trabajando para eso», concluyó Belichick.

Todo salió bien al final una vez que Belichick llegó a los Patriots. Por supuesto, tampoco le dolió encontrar a Brady en el camino.