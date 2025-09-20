Patriots anuncia la decisión final sobre Christian González

Las buenas noticias para el Patriotas es que el Christian González El regreso está casi sobre nosotros. La mala noticia es que no llegará a tiempo para enfrentar Aaron Rodgers y los Steelers en la Semana 3 el domingo.

Los Patriots anunciaron que González, que sufrió lo que se consideró una lesión menor en los isquiotibiales en julio, ha sido degradado para «fuera» el informe de lesiones del domingo, impulsando su debut en la temporada otra semana y dejando al equipo abierto para críticas sobre cómo ha manejado esta lesión y el informe sobre esta lesión.

González se encuentra entre los mejores esquineros de la NFL, y los Patriots lo han necesitado, ya que el equipo ha sido iluminado en semanas de retroceso por Geno Smith y Tua Tagovailoa. Nueva Inglaterra ha cedido 630 yardas que pasan dos semanas, muerto en la NFL. Uno de los reemplazos principales de González ha sido Alex Austinquien ha permitido que se completen nueve de los 11 pases, y está dando una calificación de mariscal de campo de 148.9 cuando es atacado.

Se suponía que Christian González estaba ‘marginado por un momento’

El informe sobre la lesión de González del equipo ha sido irregular, en el mejor de los casos. Cuando la lesión ocurrió por primera vez en la apertura del campamento a fines de julio, el equipo no dio una línea de tiempo.

El periodista que rompió la historia, yoJordan Schultzescribió el 29 de julio, «Fuentes: #Patriotas All-Pro CB Christian González sufrió una lesión en los isquiotibiales durante la práctica del lunes que lo dejará de lado un poco, pero me dijeron que no afectará su disponibilidad de la Semana 1 «.

Los patriotas no estaban seguros de la lesión de González el viernes

No está claro si González acaba de tomar un tiempo sorprendentemente mucho tiempo para regresar de la lesión o si ha tenido un revés.

El viernes, todo el entrenador Mike Vrabel dijo que González fue: «Lo enumeramos como limitado, lo que significa que hizo algo de trabajo, y aún así evaluaremos dónde está más cerca del juego. De nuevo, fue bueno verlo allí. Es muy bueno tenerlo allí, y cuanto más podamos salir, mejor».

Los patriotas enfatizan la protección de los jugadores lesionados

Sin embargo, durante la semana, hubo especulaciones e incluso algunos golpes en la cabeza con Vrabel en el informe de lesiones. Sin hablar específicamente sobre González, se le preguntó a Vrabel qué hay detrás de la filosofía de ser vaga sobre los informes de lesiones.

Después de todo, el equipo podría haber dicho simplemente que González podría estar fuera de seis semanas cuando ocurrió la lesión.

«Estoy tratando de recuperarlos tan pronto como puedan regresar y asegurarme de que se mantengan comprometidos, y luego tenemos que decidir cuánto tiempo va a pasar», dijo Vrabel «. ¿Hay IR a corto plazo?

«Una vez más, habiendo tenido numerosas lesiones, todos se recuperan de manera diferente. Hemos tenido jugadores que se han recuperado de manera diferente, y es como, ‘Bueno, ¿por qué una lesión tomó tanto tiempo, y es el jugador que no trabaja duro para volver? ¿Es culpa del entrenador? ¿Es culpa de esta persona?’

«He dicho esto, la tasa de lesiones en una liga de fútbol profesional es del 100%. Si juegas este juego el tiempo suficiente, estás garantizado que te lesiones. No creo que puedas evitar eso. Creo que es solo cómo lo manejas y vas desde allí».