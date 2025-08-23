Patrick Mahomes tuvo un mensaje fuerte para los compañeros de equipo de los Chiefs

Patrick Mahomes acaba de concluir una pretemporada casi perfecta, y ahora está listo para liderar el Jefes de Kansas City En la temporada regular con el objetivo de vengar su pérdida del Super Bowl.

Mahomes vio una acción limitada en tres juegos de pretemporada, pero hizo que su tiempo contara, concluyendo con una fuerte actuación contra los Chicago Bears. En la pérdida 29-27, Mahomes completó 8 de 13 pases para 143 yardas con un touchdown y sin intercepciones.

Después del juego, tuvo un mensaje fuerte para sus compañeros de equipo de los Chiefs.

Patrick Mahomes da crédito a los compañeros de equipo

En declaraciones a los periodistas después del final de pretemporada del viernes, Mahomes dijo que su fuerte desempeño fue un reflejo de lo duro que han trabajado sus compañeros de equipo durante el campamento de entrenamiento y la pretemporada.

«Estaba muy emocionado de salir, especialmente en Arrowhead (estadio) y obtener representantes reales», dijo Mahomes, a través de Associated Press. «Hablamos de llegar aquí y cosas así, pero para tener una idea del bolsillo, confiar en los muchachos, tener la oportunidad de hacer jugadas en el campo, muestra todo el trabajo duro que el campamento de entrenamiento ha valido la pena».

Mahomes también expresó su fe en que el equipo continuaría mejorando a medida que se acerca la temporada regular.

«Este es un pequeño paso, pero es un paso en la dirección correcta. Continuaremos construyendo a medida que nos preparamos para la temporada regular», dijo.

Los Chiefs ingresan a la temporada como favoritos para regresar al Super Bowl para lo que sería un cuarto año consecutivo en la NFL. Perdieron la oportunidad de una turba la temporada pasada, cayendo ante los Philadelphia Eagles.

Los Chiefs tienen un comienzo desafiante de la temporada, viajando a Brasil para enfrentarse al rival Los Angeles Chargers el viernes 5 de septiembre.

Patrick Mahomes vio una acción extendida en el final de pretemporada

Mahomes había visto una acción limitada en la pretemporada previa al juego del viernes, con los Chiefs adoptando un enfoque inusual para el final.

El entrenador en jefe Andy Reid dijo que jugaría cerca de un cuarto en el primer juego contra los Cardenales de Arizona, pero después de que los Chiefs recuperaron un balón suelto en el territorio de Arizona, Mahomes terminó con una apariencia abreviada. El mariscal de campo de los Chiefs completó su único pase del juego para un touchdown de una yarda, luego golpeó el banco el resto del juego cuando las copias de seguridad se hicieron cargo.

Los Chiefs mantuvieron a Mahomes al margen para el segundo juego de pretemporada, una derrota ante los Seattle Seahawks, pero regresó el viernes contra los Bears. Como Ayrton de USA Today Ostly Notados, los Chiefs tomaron la decisión inusual de jugar a Mahomes para tres unidades completas, que se rompen de otros equipos que rara vez les dan a titulares mucha acción en los juegos finales de pretemporada.

«Los equipos de la NFL generalmente usan esta situación del último juego para tomar decisiones sobre los jugadores de profundidad en la lista antes de los recortes finales el 26 de agosto», escribió Ostly. «Alguien olvidó decirle a los Chiefs eso. El dos veces mariscal de campo de MVP de la NFL Patrick Mahomes y la ofensiva titular de los Jefes jugaron la serie tres contra los Bears. Anotaron un touchdown, gol de campo y otro touchdown en las tres unidades de Mahomes».