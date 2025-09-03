Patrick Mahomes se encuentra detrás de Josh Allen, Lamar Jackson en la cuenta de la NFL

No hay muchos mariscales de campo en la liga que puedan decir que han ganado múltiples campeonatos, pero Patrick Mahomes del Jefes de Kansas City es uno de ellos. Mahomes se considera uno de los Los mejores mariscales de campo de su generaciónpor eso los jefes tener contrato para permanecer con el equipo hasta 2031.

Es un hecho que Mahomes es uno de los mejores mariscales de campo de la NFL en este momento, y muchos dirían que es el mejor. La mayoría de los otros llamadores de señales ni siquiera han obtenido un solo campeonato y mucho menos varios. Por lo tanto, siempre es divertido ver dónde Mahomes se ubica en los tintos de los mejores jugadores de la liga.

Ahora, el NFL ha presentado Su cuenta de los mejores jugadores de la liga en la temporada 2025-26, y Mahomes llegó a los 10 primeros. Esa es la buena noticia, pero lo sorprendente es quién está detrás de la lista.

El mariscal de campo de los Jefes de Kansas City, Patrick Mahomes, es el número 5 en la NFL

Antes de la nueva temporada, que es casi aquí, todos están lanzando sus recuentos de los mejores jugadores de la liga. Ahora, Michael Baca del sitio web de la NFL tiene lanzó a sus 10 mejores jugadores en la liga, contando todas las posiciones. En la pieza, el 1 de septiembre, se clasifica Águilas El corredor Saquon Barkley como el mejor jugador número 1 en toda la liga. Eso es difícil de argumentar. Barkley es una fuerza.

Entonces, ¿dónde cae Mahomes? Él es el número 5 en la cuenta, de cada 100.

«Mahomes registró números bajos en su carrera en su séptima temporada como titular, pero el respeto que obtiene de sus compañeros mantiene una clasificación de los 10 primeros dentro de los 100 primeros, una racha que comenzó en 2019 después de su primer año como Chiefs QB1». Leer dice en la historia.

«La habilidad de Mahomes para hacer los lanzamientos imposibles también lo distingue». Añadió«Y aunque los números podrían haber evitado que Mahomes haga su séptimo Pro Bowl consecutivo, podría decirse que no hay otro QB que desearías con el juego en la línea».

Josh Allen y Lamar Jackson en la lista

Si bien el número 5 es genial, Mahomes desafortunadamente se queda atrás Josh Allen y Lamar Jackson en este recuento. Allen es el número 3, y Jackson es el número 2.

De Jackson, Notas de Baca«El mariscal de campo mejor calificado en el Top 100, Jackson continúa hasta el aumento El bar como uno de los jugadores más dinámicos que la NFL ha visto. En 2024, la superestrella de Baltimore se convirtió en su mejor temporada estadística como pasador con máximos de carrera en yardas, touchdowns, yardas por intento y Calificación de pasador (119.6) mientras también cuenta con su total de intercepción más bajo como titular a tiempo completo «.

Agrega que a pesar de que Jackson fue eliminado para obtener «su tercer premio de jugador más valioso, los compañeros de Jackson lo ven como el mejor QB de la NFL».

En cuanto a Allen, Baca afirma que «ha compilado números alucinantes en temporadas pasadas, pero una versión más calculada del mariscal de campo estrella de los Bills resultó en su mejor posición entre los 100 mejores». Agrega que Allen ha mostrado «un tremendo crecimiento» la última temporada «y la historia que fue autor en Buffalo resultó en que recibiera los 2024 honores de jugadores más valiosos a pesar de los números que sugerirían una temporada promedio. Fue cualquier cosa menos».

Chiefs Kingdom ciertamente debería levantar algunas cejas en Mahomes que se colocan detrás de dos quarterbacks que no han ganado un campeonato. Pero, todos estos quarterbacks son jugadores sólidos, por lo que al menos todos están siendo reconocidos en el Top 10.