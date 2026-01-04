Patrick Mahomes lanza una reacción de una palabra al disco de Myles Garrett

Jefes de Kansas City jugador de ataque Patricio Mahomes es el jugador de fútbol profesional más exitoso y condecorado de su generación, pero eso nunca le ha impedido ser generoso con sus elogios y aprecio por los logros de su NFL colegas.

Caso concreto, cazamariscales Myles Garrett del marrones de cleveland rompió el récord de capturas en una sola temporada de la liga el domingo 4 de enero. Mahomes, lesionado y en rehabilitación, fue uno de los primeros en felicitar públicamente a su antiguo oponente de la AFC por ese logro histórico.

«¡Felicidades! 💪🏼💪🏼 @Flash_Garrett», Mahomes publicado en X.

Garrett derribado Bengals de Cincinnati jugador de ataque joe madriguera al final del concurso de la Semana 18, registrando su captura número 23 del año. La jugada empujó a Garrett por delante. Acereros de Pittsburgh ala defensiva TJ vatios y cazamariscales retirado Michael Strahanquien anteriormente compartió el registro de 22,5 sacos.

Empacadores de Green Bay cazamariscales Mica Parsonsquien estará fuera por el resto del año con un desgarro del ligamento anterior cruzado, también intervino con un mensaje en las redes sociales para Garrett.

«¡Felicitaciones a OG MYLES GARRETT! ¡#legendario! @Flash_Garrett», Parsons escribió en línea.

Myles Garrett y Patrick Mahomes son igualmente geniales en diferentes lados del fútbol

con su saco y tackle por perdida Por la tarde, Garrett está preparado para terminar la temporada como líder de la liga en ambas categorías con 23 capturas y 33 tacleadas por pérdida.

Es probable que esos logros también pongan a Garrett en línea para ganar su segundo premio al Jugador Defensivo del Año en los últimos tres años. Lo recuperó en 2023 gracias a 17 tacleadas para pérdida y 14 capturas. De manera similar, Mahomes ha obtenido dos premios MVP durante sus nueve años de carrera, que es la misma cantidad de tiempo que Garrett ha estado en la liga.

Garrett registró sólo media captura contra el billetes de búfalo en la Semana 16 y se quedó vacío en esa categoría estadística en una victoria por 13-6 sobre los Pittsburgh Steelers el fin de semana pasado. A pesar de su mini-sequía de mariscales de campo caídos, Garrett entró en la contienda contra los Bengals seguro de que reclamaría el récord.

«Mi confianza no ha flaqueado. Estoy plenamente seguro de que llegará, así que estoy bien». garrett dijoY agregó que no le importaba cómo se materializó la captura récord o cómo se veía en la cinta. “No me importa si corro [Burrow’s] culo fuera de límites. Como sea que lo atrapen, lo atraparán”.

A falta de poco más de cinco minutos para el final del último cuarto, Garrett consiguió un excelente salto. por el lado derecho de la línea, superando al tackle ofensivo de los Bengals hacia el backfield con pura velocidad. Burrow se metió en el bolsillo pero no pudo escapar de Garrett, quien lo atrapó por detrás y derribó al mariscal de campo.

Patrick Mahomes y los Chiefs se encuentran en un territorio desconocido después de una temporada desastrosa

Por primera vez en la carrera de Mahomes, está experimentando lo que Garrett ha conocido todos sus años menos dos en la NFL: lo que es perderse los playoffs y ver el Super Bowl decidido desde casa.

Los Chiefs habían estado en siete juegos consecutivos de campeonato de la AFC y tres Super Bowls consecutivos de cara a la campaña de 2025. Sin embargo, entraron a la Semana 18 con un récord de 6-10 y sin posibilidades de clasificar a la postemporada.

El último partido del año de Kansas City es como visitante contra el Asaltantes de Las Vegas. El marcador de ese juego era 3-3 en el aviso de dos minutos de la primera mitad, con los Raiders en lo profundo de la zona roja y amenazando con poner más puntos en el tablero.