Patrick Mahomes critica a Brian Branch y Lions después de la pelea

Leones de Detroit

seguridad Brian Rama se puso nervioso con el Jefes de Kansas City tras la derrota de su equipo por 13 puntos como visitante, provocando la ira del mariscal de campo superestrella Patricio Mahomes

Mahomes intentó estrechar la mano de Branch mientras corrían los últimos segundos del reloj, un gesto que Branch desestimó. Receptor abierto de Kansas City JuJu Smith-Schuster gritó Branch, momento en el que Branch golpeó al receptor en la cara y lo tiró al suelo.

Posteriormente se produjo una gran pelea, que incluyó a los tres jugadores antes mencionados y se extendió hasta incluir a varias docenas más, en un grado u otro.

El video del incidente circuló ampliamente en las redes sociales. Y poco después de que la melé terminó, Mahomes habló sobre las acciones de Branch mientras aún estaba de pie en el GEHA Field del Arrowhead Stadium.

«Quiero decir, jugamos el juego entre los silbidos». mahomes dijo. «Pueden hacer todas las cosas extracurriculares que quieran, pero nosotros jugamos el juego entre los silbidos».

Brian Branch podría enfrentar una multa y suspensión por acciones contra Chiefs en ‘Sunday Night Football’

El NFL tiene múltiples vías por las cuales podría penalizar a Branch por su comportamiento el domingo por la noche, y ninguna de ellas es buena para el jugador. Y, de hecho, uno podría terminar siendo enormemente perjudicial para su equipo.

La liga normalmente multa a los jugadores con más de $40,000 en una primera infracción por pelear, mientras que una segunda infracción conlleva una multa de más de $80,000, según NFL.com. La NFL ha multado a Branch al menos 13 veces desde 2023 por un monto total de aproximadamente $180,000aunque no está claro si alguna de esas multas se produjo específicamente por pelear.

Una sanción financiera sería el mejor resultado posible, ya que también existe un precedente de que la liga suspenda a un jugador por el tipo de acción que Branch tomó contra Smith-Schuster.

tackle defensivo Colina de Trystenentonces de la vaqueros de dallasrecibió una suspensión de dos juegos por iniciar una pelea con el Asaltantes de Las Vegas después de un juego del Día de Acción de Gracias en 2021.

«El tackle defensivo de los Dallas Cowboys, Trysten Hill, ha sido suspendido dos juegos sin paga por la NFL por su golpe posterior al juego en un altercado con el liniero ofensivo de los Raiders de Las Vegas, John Simpson», escribió Grant Gordon de NFL Network. esquineros de leones dj caña y Arnoldo Terrion Ambos están fuera indefinidamente por lesiones, y Detroit debe enfrentar la Bucaneros de la Bahía de Tampa (5-1) en la edición de la próxima semana de “Monday Night Football”. Jugar ese juego sin Branch significará que los Lions perderán a tres de sus titulares en la secundaria de la Semana 1.

El golpe de Brian Branch dañó la cara de JuJu Smith-Schuster, según el entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid

Que Smith-Schuster sufriera lo que podría ser una lesión visible ciertamente no ayudará al caso de Branch.

Andy Reid dice que hay «daños bastante importantes en la nariz de JuJu». Aquí lo vemos caminando por el túnel con una toalla en la cara justo después del partido. @KCTV5

entrenador en jefe de los jefes Andy Reid dijo después del juego que había «un daño bastante bueno en la nariz de JuJu», según Marleah Campbell de KCTV5 en Kansas City.

Si ese daño es visible a simple vista, eso sólo servirá para empeorar la apariencia de la situación. Eso, a su vez, podría entrar en juego cuando la NFL decida cómo castigar a Branch por una pelea violenta y extensa que “Sunday Night Football” transmitió a nivel nacional.