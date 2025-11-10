Patrick Mahomes anuncia noticias profesionales durante la semana de despedida de los jefes

El Jefes de Kansas City están en su Semana de descanso de la NFLpero eso no detiene al mariscal de campo Patricio Mahomes de ser noticia y mantenerse activo en los titulares. El sábado 8 de noviembre, Mahomes estuvo en Lubbock, Texas, para “Día de juego universitario” y el juego entre el No. 7 BYU Cougars y el No. 8 Texas Tech, y lanzó noticias que impactan al mundo del fútbol universitario.

Mahomes y los Chiefs son viniendo de una dura derrota hacia billetes de búfalo el sábado 2 de noviembre con una 28-21 marcador final. Esa pérdida le dolió el equipo se fue a su descanso semana, pero también hay que ponerlo en perspectiva, y Mahomes y los Chiefs no pueden permitir que eso arruine su semana libre. En lugar de enfurruñarse por su pérdida, Mahomes apareció en “College GameDay” con una sonrisa en el rostro y un anuncio que hacer.

“College GameDay” es un programa de ESPN TV que viaja para transmitir desde un evento deportivo universitario importante diferente cada semana. «El programa viaja a un campus universitario o lugar de juego diferente cada semana de la temporada desde finales de agosto y principios de septiembre hasta el Campeonato Nacional de Fútbol Universitario Playoff en enero», dijo el mostrar estados en su sitio web oficial. ESPN anuncia las ubicaciones con una semana de anticipación y elige los juegos a destacar en función de enfrentamientos competitivos, rivalidades y juegos de interés.

Entonces, Mahomes y “College GameDay” estuvieron en Texas Tech el sábado, la universidad a la que asistió Mahomes. El año pasado, Texas Tech inició una asociación de una década con Adidas, la misma empresa que tiene un acuerdo con Mahomes.

El mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, deja caer las noticias sobre fútbol americano universitario

En el evento, Mahomes y Adidas hicieron un anuncio y lanzaron el segundo Clase NIL del “Equipo Mahomes”. El programa rinde homenaje a cinco atletas de Texas Tech, incluido el jugador de softbol NiJaree Canady, el jugador de fútbol Sam Courtwright, el mariscal de campo Behren Morton, el jugador de baloncesto Christian Anderson y el atleta de atletismo Malachi Snow. Cada uno de los atletas se reunió con Mahomes el sábado y fueron homenajeados durante el juego.

«Texas Tech siempre será mi hogar, así que estoy orgulloso de poder retribuir a la escuela y a la comunidad que me ayudaron a formarme dentro y fuera del campo», dijo Mahomes en un comunicado oficial de Adidas. Añadió: “A medida que la asociación con adidas continúa evolucionando y expandiéndose, estamos redefiniendo no sólo el futuro de los deportes Red Raider, sino también el futuro de los universitarios. atletismo más ampliamente”.

Patrick Mahomes fue un recolector invitado

Mahomes estuvo en “College GameDay” sirviendo como seleccionador de celebridades invitadas. Mientras estuvo allí, se puso su uniforme Adidas “Too Cold” Texas Tech personalizado, con su logo de gladiador.

«El impacto de Patrick Mahomes en Texas Tech ha sido inconmensurable», Kirby Hocutt, Tecnología de Texas atletismo director, dijo. Hocutt agregó que la «inversión continua de Mahomes en nuestros atletas, especialmente a través del Equipo Mahomes, muestra su confianza y el compromiso de Adidas con el futuro de Texas Tech». atletismo.”

Ahora, Mahomes tendrá que volver a su trabajo diario como mariscal de campo de los Kansas City Chiefs. Sus estadísticas en el juego de los Buffalo Bills fueron más bajas de lo habitual para el mariscal de campo ganador del campeonato. Según una investigación de la NFLEl juego marcó la primera vez en la carrera de Mahomes que completó menos del 50% de sus pases. el tambien termino 15 de 34 para 250 yardas con una intercepción. Mahomes venía de un racha de tres victorias consecutivas para los Chiefs, que lo vieron completar el 74% de sus pases para un promedio de 281 yardas.