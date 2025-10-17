Patrick Macmanus sobre ‘Devil in Disguise’, el programa de John Wayne Gacy sin violencia

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers de “Diablo disfrazado: John Wayne Gacy”, ahora transmitiendo en Peacock.

Cuando se trata de programas de televisión sobre crímenes reales, especialmente aquellos sobre asesinos en serie, hay un elemento común entre la mayoría de las series: la violencia. Si bien algunos afirman centrarse en las historias de las víctimas, también presentan asesinatos, a veces interpretados de manera macabra, y una extensa historia de fondo del asesino.

Cuando Patricio Macmanus comenzó su andadura de crear una serie sobre el caso de John Wayne Gacy, ese fue el Lo contrario de lo que quería hacer.. De hecho, se negó a hacer el programa a menos que fuera estrictamente sobre las víctimas y no mostrara ninguno de los asesinatos reales de las 33 víctimas conocidas de Gacy.

A continuación, Macmanus reflexiona sobre cómo rechazar inicialmente la serie, trabajar estrechamente con GLAAD durante todo el proceso, llegar a las familias de cinco víctimas y a la competencia, concretamente Ryan Murphy, en el género de crímenes reales.

Has hecho varias series sobre crímenes reales, la más reciente dos temporadas de «Dr. Dreath». ¿Qué te atrajo específicamente de los crímenes de John Wayne Gacy y de sus víctimas?

Mira, la respuesta corta es que no me atrajo. Lo rechacé un par de veces antes de decir que sí, porque no tenía la previsión de lo que podría ser. Lo que tenía justo frente a mí en ese momento era otra historia de un asesino en serie, y no quería hacer otra historia circular. Estoy muy agradecido de que Universal y Peacock me impulsaran. Dije que lo haría si podía centrarme en las víctimas, la policía, los abogados y las familias, y cuando se lo dije, no sabía lo que eso significaba. No fue hasta que pusimos la sala en funcionamiento que me di cuenta de que podíamos hacer estas historias cortas. Incluso se lo presenté al estudio y le pregunté: «¿Te parecerá bien que haga estas historias que no tienen absolutamente ninguna conexión con John Wayne Gacy, excepto pequeñas gotas de luz aquí o allá?». Dijeron que sí. Pensé que estaban mintiendo, pero me apoyaron mucho desde el principio.

¿Cómo crees que reaccionará el público? no mostrando la violencia real?

Tengo mucha curiosidad por saber cómo irá esto. Sabemos que una cierta forma de contar la historia que se inclina hacia algo que podría verse como un poco más lascivo o fortuito, funciona. Atrae a la gente, y no sé si un programa que no muestra un asesinato va a funcionar, o que se permite reducir el ritmo y contar sólo la historia de la esperanza o la tragedia, o los sueños perdidos, o los sueños encontrados, o el amor, o lo que es ser una trabajadora sexual en el Chicago de los años 70. No sé si funcionará, pero definitivamente valió la pena intentarlo.

¿Puedes hablar sobre el proceso de investigación?

Toda nuestra investigación comenzó con NBC News y el documental pavo real. Así que tenían un extraordinario tesoro de investigación. Creamos varios libros que se convirtieron en nuestra fuente de información e inspiración. Y además de eso, tenemos a Patrick Murphy, que es nuestro investigador privado. Se le ocurrieron miles de páginas de investigación que surgieron de documentos judiciales, entrevistas, interrogatorios, etc.

Desde el principio, quisimos hacer todo lo posible para llegar a todos los familiares vivos e incluso a un par de víctimas vivas. Entonces se elaboró ​​una lista que surgió de muchas horas de investigación en la que yo no tenía nada que ver, tratando de buscar direcciones particulares, correos electrónicos y números de teléfono de todas las personas que pudimos encontrar. Al final solo terminamos conectándonos con cinco personas. Nos acercamos con total comprensión de que existía la probabilidad de que se enojaran o resultaran heridos. El objetivo de esto no es que la gente nos dé su bendición. El objetivo de esto es que sean escuchados y, aunque eso no nos impediría hacer el programa, quería que tuvieran la capacidad de decirnos lo que realmente pensaban y guiarnos tanto como pudieran si así lo deseaban. Diré que de las cinco personas que conectamos, cinco de cada cinco nos desearon lo mejor.

James Badge Dale como Kozenczak y Gabriel Luna como Tovar Brooke Palmer/PAVO REAL

No mostraste nada del juicio. ¿Alguna vez discutiste incluir algo de eso?

No, odio las pruebas. «Dr. Muerte» fue un ejemplo de dónde mostré estratégicamente el ensayo, y eso fue sólo porque sabíamos desde el principio que era en el juicio que mostraríamos las cirugías por primera vez. Con “Devil in Disguise”, el juicio era muy conocido y muy desgastado.

La música de este espectáculo, realizada por Leopold Ross y Nick Chuba, incluye 33 temas, el número de víctimas conocidas. ¿De quién fue esa idea?

En realidad, fue una conversación tardía con nuestros compositores, en la que estábamos tratando de encontrar cómo componer el espectáculo de una manera que también pudiera honrar a las víctimas. Gran parte de lo que hacen y por qué trabajo con ellos una y otra vez es que son excepcionales en su trabajo. No me refiero sólo a la puntuación de nuestros programas, sino fundamentalmente a entender la visión de lo que es cada uno de los programas. Les doy todo el crédito por escuchar mis divagaciones y crear algo tan especial con nuestra partitura.

Sé que la mayor parte de tu sala de escritores es queer y también trabajaste estrechamente con GLAAD en esto. ¿Cómo fue ese proceso?

Al principio del proceso de desarrollo del programa, incluso antes de la sala de guionistas, supe que iba a haber una parte de la historia que trataría sobre la homofobia latente que atravesaba la investigación de John Wayne Gacy. Para mí era muy importante que GLAAD se convirtiera en socio. Acordaron echar un vistazo a nuestros esquemas y asesorarnos sobre los guiones. No aceptaron venir como asesores formales en ese momento porque querían ver el producto final antes de poder formalizar nuestra asociación, lo cual entendí completamente. Pero tengo que decirte que no creo que estuviera nervioso por nada en este proceso excepto por esperar a que GLAAD viera los cortes. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando recibí la llamada de GLAAD diciendo que estaban a bordo para convertirse en socios formales y públicos del programa. Eso es de lo que estoy más orgulloso en todo este proceso: que nos dieron lo que necesitábamos saber para contar esta historia de manera correcta, real y respetuosa.

Profundicemos en el formato. Cada episodio se centra en la historia de una víctima diferente, pero me pareció interesante que los dos últimos episodios fueran las historias de David Cram y Jeffrey Rignall, ambos supervivientes. ¿Cómo llegaste a esa decisión?

No había ningún método para la locura en lo que respecta al orden de la historia, con la excepción de Johnny Szyc en el Episodio 2, porque estábamos conectando el círculo de la escuela secundaria con la historia. La historia de David Cram es difícil, porque existen muchas teorías de conspiración sobre su complicidad en la vida de Gacy. Fue tan conflictivo que decidimos no explorarlo fuera de los momentos en los que [prosecutor William] Kunkle lo estaba interrogando. Pero sentimos que era importante contar la historia del cuidado hacia el final. Simplemente sentí que encajaba correctamente.

Y luego, al final, contaste la historia de Jeffrey Rignall.

Antes de que hubiera una sala de escritores, cuando estaba investigando solo, sabía que Rignall iba a ser la última historia. Lo supe por dos razones. No. 1, era realmente la única historia que podía resumir adecuadamente la negligencia y el fracaso sistémico del departamento de policía. Era una historia que abarcaba plenamente eso. La segunda razón tiene muchos matices y no sé si todos la entenderán porque nunca la declaramos abiertamente. Como Jeffrey formaba parte de una pareja, era muy bohemio y sexualmente libre. Vivió la vida al máximo. Estaba tan lleno de vida y amor. En el caso de John Wayne Gacy, la gente intentó explicar lo que hizo porque provenía de un padre alcohólico y abusivo. Pueden intentar explicarlo porque estaba luchando con su identidad.

Una de las cosas que queríamos dejar muy clara al público es que hay millones de personas que luchan bajo el yugo de un padre abusivo. Y hay millones de personas que han luchado con su identidad frente a prejuicios culturales, prejuicios sistémicos, prejuicios escolares y prejuicios familiares. Pero ninguno de ellos mató a 33 personas. Entonces, al mostrar esta vida que era tan libre en todos los sentidos (y que probablemente seguiría siendo juzgada hasta el día de hoy) estábamos haciendo una declaración de que esta persona queer simplemente estaba viviendo la vida al máximo y no tenía nada que ver con el libertinaje.

Brooke Palmer/PAVO REAL

Al final, vemos a Gacy solo en una escena, en el auto, fumando con Rignall. ¿Fue una decisión consciente no mostrárselo?

Mucho, pero no empezó así. Tenemos alrededor de 23 minutos de metraje de Gacy de escenas que filmamos; el guión originalmente trataba sobre el día de su ejecución y teníamos a Gacy en todas partes. En la edición, me desperté un domingo por la mañana y tuve la sensación de que todo estaba mal. Llamé a un editor, Ryan Denmark, y le pregunté si podía eliminar a Gacy para mostrármelo. Dije: «Siento que es nuestra última oportunidad de decirle a la audiencia que Gacy no es el centro de la historia». Él hizo los cortes y lo vimos juntos en Zoom. Llegamos al final, lo miré y le dije: «¿Qué piensas?» Dijo: «Así es exactamente como debería ser». Y estoy de acuerdo. Luego tuve miedo de decírselo a Chernus. Lo vio y lo entendió totalmente. Me preguntó: «¿Mi desempeño fue malo?» Yo dije: «No, no, no, tu actuación es excelente, pero ¿lo entiendes?». Él dice: «Sí, lo entiendo». ¿Esa escena en el contestador automático? Es tan bueno.

¿Planeas ver otros programas próximos sobre asesinos en serie? ¿Observas a tus competidores?

Entiendo por qué lo planteas de esa manera, pero nunca los llamaré competidores. Esto no es sólo una línea enlatada. Siempre he creído que el arte, ya sea televisión, cine, danza, pintura o teatro, es subjetivo. Y no hay objetividad en el arte. Soy fanático del trabajo de muchas otras personas. Lo diré abiertamente. Soy un gran admirador de Ryan Murphy. Lo he sido desde los días de “Nip/Tuck”. Lo que Ryan hace es que siempre se lanza hacia las vallas, y si lo hace cada vez o no, está determinado por la subjetividad. Pero más que nada, lo que Ryan hizo desde el principio es que fue uno de los primeros creadores y showrunners en abrir la apertura de la televisión y permitir que personas que normalmente no parecían pertenecer a la televisión o que no provenían de un entorno particular en la televisión, y merece un gran crédito por lo que ha hecho por la televisión. Y esa es una forma prolija de decir que seguramente estaré sintonizando y comprobando lo que ha hecho, porque, por el bien de la subjetividad, te guste o no, siempre estoy intrigado por lo que hace.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.