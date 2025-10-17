Patrick Kluivert se sintió incómodo desde el principio, perseguido por la sombra de Shin Tae-yong

Jacarta – Observador del fútbol indonesio, Tommy Welly o como se llama familiarmente Toalla de tapónparticipar en la respuesta a la decisión PSSI quien lo despidió oficialmente Patricio Kluivert desde el puesto de entrenador Selección Nacional de Indonesia el jueves 16 de octubre de 2025.

Según él, la decisión debe ir acompañada de una explicación clara y basada en argumentos futbolísticos, no sólo como resultado de la presión pública.

Bung Towel cree que hasta el momento el público no ha recibido una explicación completa sobre los motivos técnicos del despido del técnico holandés.



Bung Towel en el debate de prensa del PSSI sobre la naturalización en el Ministerio de Juventud y Deportes

«La destitución de Patrick Kluvert, si ocurre en los pasillos normales, debe tener argumentos futbolísticos. Porque hasta ahora, en mi opinión, ha habido un marco, como alineaciones de prueba y error, alineaciones basadas en la experiencia o sustituciones tardías», dijo Bung Towel, citado por tvOnenewsViernes 17 de octubre de 2025.

Sin embargo, continuó, el público nunca sabe realmente las condiciones reales detrás de esta decisión.

«No hay una explicación clara al respecto. Esto significa que en términos de conocimiento y comprensión del fútbol, ​​nuestro público no recibe la información completa», añadió.

Bung Towel también comprende la gran decepción del público después de que la selección de Indonesia no pudiera clasificarse para el Mundial. Consideró que esto era muy razonable, teniendo en cuenta que las posibilidades de Indonesia en la ronda de clasificación eran bastante grandes.

«Por lo tanto, es normal que el público esté decepcionado, enojado o triste, porque todos queremos clasificarnos para la Copa del Mundo. Pero aún así, todo tiene que estar dentro de los estándares del fútbol. Tenemos que conocer la calidad», dijo.

Desafortunadamente, lamentó cómo la reacción del público se convirtió en sentimiento hacia el entrenador anterior, Shin Tae-yong (STY). Según él, la comparación entre los dos entrenadores hizo que el ambiente fuera aún más insalubre.

Bung Towel cree que Patrick Kluivert se encontraba desde el principio en una situación difícil.

«Patrick Kluivert, desde el principio, no estaba en una posición cómoda. Porque Kluivert, desde que llegó, fue acogido en una atmósfera que no era propicia», afirmó.

Según él, la sombra de Shin Tae-yong sigue siendo muy fuerte en la mente de los seguidores de Garuda. Esto significa que cualquier entrenador que venga después de STY seguirá siendo comparado y estará bajo mucha presión.