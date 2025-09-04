Patrick Kluivert reveló la razón para llamar a Adrian Wibowo al equipo nacional indonesio

VIVA – Entrenador Equipo nacional Indonesia, Patrick KluivertFinalmente abrió la voz sobre la citación de los jugadores de los Estados Unidos, Adrian Wibowo.

Leer también: Dijo Mauro Zijlstra después de dirigir el entrenamiento en el equipo nacional indonesio



El nombre anterior Adrian no estaba en la lista de llamadas de Garuda para el primer día de la FIFA septiembre de 2025. Sin embargo, Los Angeles FC (LAFC) anunció sorprendentemente que el delantero de 21 años se llamaba defensor Equipo nacional indonesio.

El presidente de PSSI, Erick Thohir, explicó que Adrian había declarado su disposición a volver a convertirse en ciudadano indonesio (WNI). En la actualidad, todavía está en el pasaporte de los Estados Unidos, pero PSSI sigue el proceso de cambiar el estado de ciudadanía.

Leer también: Oficialmente, Kluivert anunció 2 nuevos nombres para unirse al equipo nacional indonesio antes del oponente de Taiwán



Adrian tiene sangre indonesia de su padre nacido en Surabaya. Según Kluivert, lo hizo digno de recibir la oportunidad. «Siempre estamos buscando talentos sangrientos indonesios en todo el mundo. Adrian es uno de los jugadores talentosos», dijo Kluivert, el jueves 4 de septiembre de 2025.

«Es importante empoderar y alentar a jugadores como él a querer defender al equipo nacional. Indonesia está representada en todo el mundo», continuó el ex entrenador de Curacao.

Leer también: La respuesta de Kluivert después de que Mees Hilgers renunció al equipo nacional indonesio



Con respecto a la convocatoria de Adrian que trabajó en Major League Soccer (MLS), Kluivert enfatizó que no había restricciones del país de la competencia. «¿Por qué no los jugadores de los Estados Unidos? Adrian cumple calificaciones. Queremos ver su calidad en los próximos partidos y darle la oportunidad de mostrar la habilidad», dijo.

El propio equipo nacional indonesio ha sido esperado por dos partidos de prueba en Surabaya. Garuda se enfrentó a Taiwán el viernes 5 de septiembre, luego desafió a Líbano el lunes 8 de septiembre de 2025.