Jeddah, Viva – Entrenador Equipo nacional indonesio Patrick Kluivert Proporcione las últimas noticias sobre la condición del principal delantero del equipo de Garuda, Ser romenyquien acababa de recuperarse de una lesión grave que le sucedió en la Copa Presidencial 2025 en julio pasado.

En una conferencia de prensa por delante del partido indonesio contra Arabia Saudita en la cuarta ronda de las clasificatorias de la Copa Mundial Asiática 2026 el martes, Kluivert reveló: «Todos saben que OLE es un jugador importante. Durante mucho tiempo ha estado ausente».

Ole recibió una tacle duro del Arema FC Paulinho Moccelin en la Copa Presidencial y desde el tackle se perdió 11 partidos con su equipo Oxford United esta temporada.

Sin OLE, Oxford United solo ganó dos victorias de 11 partidos en competencia nacional. Las dos victorias de Oxford ocurrieron contra Bristol City con un puntaje de 3-1 en el campeonato y contra el Colchester United con un puntaje de 1-0 en la Copa de la Liga.

Aunque todavía no juega para su club, Kluivert todavía trajo este delantero de 25 años para dos partidos de clasificación de la Copa Mundial 2026.

Kluivert dijo que «él (ole) practicó muy duro para ser en este momento». Ole mismo se unió al equipo nacional indonesio en Jeddah junto con la primera ola de jugadores de partida habitados por jugadores de la Super League de Bri como Rizky Ridho, Jordi Amat, a Ernando Ari.

Luego asistió al primer entrenamiento del equipo en Jeddah el viernes pasado con otros 14 jugadores.

Con respecto a las posibilidades de Ole de aparecer contra Arabia Saudita en el Rey Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, jueves (9/10) a las 00.15 Wib más tarde, Kluivert no lo reveló en detalle.

Solo dijo: «Por ahora, no ha experimentado un revés, pero, por supuesto, ha pasado por tiempos difíciles. Y necesitamos respetar su lesión. Pero hasta ahora, ha hecho un buen trabajo. Se siente bien».

Ole debutó con Indonesia en marzo en el partido de la tercera ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026 contra Australia. En su debut, anotó un gol en una derrota por 1-5 del equipo apodado Socceroos.

Luego apareció en los siguientes tres partidos del equipo de Garuda que terminaron en la victoria contra Bahrein y China, y que terminó en la derrota contra Japón. De los tres partidos, Ole agregó una colección de goles con dos goles adicionales. (Hormiga)