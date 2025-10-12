Patrick Kluivert no sabe su futuro con la selección de Indonesia

Yeda, VIVA – Entrenador equipo nacional de indonesia Patricio Kluivert admitió que no conocía su futuro después de que se confirmara que el equipo de Garuda no lograría avanzar a la final del Mundial de 2026 tras perder 0-1 ante Irak el domingo.

En el partido anterior del Grupo B de la cuarta ronda de clasificación para el Mundial de 2026 en la zona asiática, que también se disputó en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah, la selección de Indonesia perdió 2-3 ante la anfitriona Arabia Saudita. Estas dos derrotas aseguraron que la selección nacional de Indonesia no pudiera avanzar a la ronda final ni avanzar a la quinta ronda.

«Por el momento no hay ningún plan. Necesitamos reflexionar sobre lo que hemos hecho, pero realmente no tengo la respuesta», dijo Kluivert en una conferencia de prensa después del partido, citado en una grabación de audio recibida por los periodistas el domingo.

«No lo sé. Realmente no sé qué va a pasar», continuó.

El ex delantero del Barcelona y de la selección holandesa fue designado por el PSSI como entrenador de la selección nacional de Indonesia el 8 de enero. Reemplaza al entrenador surcoreano Shin Tae-yong, quien fue despedido por el PSSI el 6 de enero.

El debut de Kluivert como capitán de la selección indonesia estuvo marcado por resultados amargos, en particular una derrota por 1-5 ante Australia en el partido del Grupo C de la tercera ronda de clasificación para el Mundial de 2026 en la zona asiática, que tuvo lugar en marzo.

Los resultados obtenidos por el equipo de Garuda mejoraron en el segundo partido de Kluivert. La selección de Indonesia se impuso por 1-0 a Bahréin en el partido del grupo C de la tercera ronda de clasificación para el Mundial de 2026 en la zona asiática, que tuvo lugar en marzo. Indonesia volvió a ganar con el mismo marcador en el partido del Grupo C cuando recibió a China en junio.

En el último partido del Grupo C, Indonesia se vio obligada a rendirse por 0-6 cuando visitó la sede de Japón. Sin embargo, gracias a los resultados anteriores, Indonesia aún tiene derecho a avanzar a la cuarta ronda de clasificación para el Mundial de 2026 en la zona asiática al ocupar la cuarta posición.

Para preparar al equipo para la cuarta ronda, Indonesia, bajo la dirección de Kluivert, disputó dos partidos de prueba a principios de septiembre en Java Oriental. En el primer partido de prueba, Indonesia ganó 6-0 a Taiwán, pero las tropas de Kluivert empataron 0-0 con el Líbano en el segundo partido de prueba. (Hormiga)