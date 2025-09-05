Patrick Kluivert le dijo al presidente Lille que Calvin Verdonk en el equipo nacional indonesio …

Surabaya, vivo – Entrenador Equipo nacional indonesio Patrick Kluivert dijo que había hablado con el presidente Losc Lille Olivier Letang, poco después de la transferencia Calvin Verdonk Inaugurado por el club de la Ligue 1 Francés el 1 de septiembre hora local.

Kluivert reveló que esta comunicación se estableció porque él lo sabía primero. «Para mí, realmente le sorprendió firmar un contrato con Lille. Después de firmar un contrato, hablé con el presidente Lille», dijo Kluivert el jueves en la conferencia de prensa previa al partido de Indonesia contra Taiwán en el estadio Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, el viernes por la noche.

Verdonk es uno de los diez nuevos reclutas de Lille esta temporada. El Lille esta temporada está en tercer lugar en la clasificación de la Liga Francesa después de recoger siete puntos.

El equipo apodado Les Rogues estaba bajo Paris Saint-Germain y Lyon, quienes ganaron puntos perfectos (9 puntos) de tres partidos.

El jugador que juega como un ala izquierda regresó en Lille después de registrar 180 apariciones con ocho goles y nueve asistencia durante el fortalecimiento de NEC Nijmegen desde 2017/2018.

Jugador de Lille, Calvin Verdonk

«Y creo que y sé que está muy contento con la firma de Calvin», dijo Kluivert.

«Quiero decir, no necesito explicar que Calvin es un jugador fantástico. Ha jugado para NEC. Jugará para Lille. Pero también para el equipo nacional indonesio», agregó.

En la actualidad, Verdonk está en Surabaya para fortalecer el equipo nacional de Indonesia, que jugará dos partidos del Día de los Matches de la FIFA contra Taiwán (5 de septiembre) y Líbano (8 de septiembre) en el estadio GBT.

Kluivert dijo que el jugador de 28 años es un jugador importante en el equipo de Garuda, que se someterá a dos partidos de cuarta ronda para la zona asiática 2026 de Saudi e Irak.

«Calvin es un jugador muy, muy importante en nuestro equipo. Y, por supuesto, rezo por lo mejor de él», dijo Kluivert mientras rezaba por un exitoso Verdonk en Francia. (hormiga)