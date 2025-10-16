Patrick Kluivert es despedido, Palace pide al PSSI que nombre inmediatamente un nuevo entrenador para la selección nacional de Indonesia

Jacarta – Ministro de Estado Secretario (Ministro de Estado Secretario), Prasetyo Hadi paso de bienvenida PSSI quien disparó Patricio Kluivert como entrenador Selección Nacional de Indonesia.

Patrick Kluivert fue despedido por no poder llevar a la selección de Indonesia a copa del mundo 2026.

«No hemos llegado al Mundial de 2026 y eso es parte de la evaluación», dijo Prasetyo Hadi a los periodistas el jueves 16 de octubre de 2025.

Prasetyo también pidió al PSSI que nombrara inmediatamente un nuevo entrenador para la selección nacional de Indonesia después del despido de Patrick Kluivert.

Se espera que el nuevo entrenador pueda dar un nuevo color y mejorar la calidad de la selección nacional de Indonesia para que pronto se puedan hacer realidad las esperanzas de clasificarse para la Copa del Mundo.

«Se espera que con el tiempo el sueño de 287 millones de indonesios de que nuestro equipo nacional pueda competir en la Copa del Mundo se haga realidad», afirmó.

Anteriormente se informó que PSSI finalmente dio pasos firmes al poner fin oficialmente a la cooperación con el equipo técnico de la selección nacional de Indonesia, incluido el entrenador principal, Patrick Kluivert.

Esta decisión se anunció a través de un mecanismo de terminación mutua, también conocido como un acuerdo mutuo para separarse en buenos términos.

Esta información fue confirmada directamente a través del sitio web oficial de PSSI. En su comunicado, el PSSI afirmó que esta separación fue el resultado de intensas discusiones entre las dos partes, después de considerar una serie de dinámicas internas y la dirección del desarrollo futuro de la selección nacional.

Anteriormente se sabía que Kluivert y su cuerpo técnico habían firmado un contrato de dos años. Sin embargo, ni siquiera un año después, ambos acordaron poner fin a la colaboración que inicialmente se esperaba que hiciera avanzar a la selección nacional.

Esta medida significa que todos los miembros del equipo técnico, incluido Kluivert, ya no dirigirán la selección nacional de Indonesia en todos los niveles, desde la absoluta hasta la sub-23 y la sub-20.

PSSI tampoco olvidó agradecer la dedicación de Kluivert y su personal. En su comunicado, la federación destacó que esta decisión forma parte de una evaluación integral del progreso del fútbol nacional.

«Después de trabajar juntos intensamente durante casi 12 meses, el PSSI expresa su mayor agradecimiento al entrenador Patrick Kluivert y su personal por su dedicación y contribución al fútbol indonesio», escribió el PSSI en su comunicado oficial.