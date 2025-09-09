Patrick Kluivert elogio el debut de Adrian Wibowo en el equipo nacional indonesio

Surabaya, vivo – Entrenador Equipo nacional indonesio Patrick Kluivert Expresó su debut Adrian Wibowo En el partido de la FIFA Match Day contra Equipo nacional libanés En el estadio Bung Tomo Gelora (GBT), Surabaya, lunes 8 de septiembre de 2025.

Leer también: Jay Idzes Ultimatum jugadores libaneses



En este partido de 0-0, Adrian se jugó en el minuto 60 reemplazando a Stefano Lilipaly y jugando como un delantero izquierdo.

«En mi opinión, se desempeñó bien. Hizo la tarea que le pregunté por él y tampoco fue fácil desempeñarse de inmediato», dijo Kluivert en una conferencia de prensa en el estadio GBT el lunes, sobre la aparición del jugador de Los Angeles FC (LAFC) en Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

Leer también: La sorprendente confesión del 112 ° entrenador del equipo de clasificación después de equilibrar con éxito al equipo nacional indonesio





Adrian Wibowo debutó en el equipo nacional indonesio

Después de jugar como delantero de izquierda, Adrian, que todavía tenía 19 años, se trasladó al área derecha en el minuto 84 para llenar el vacío dejado por Miliano Jonathans, quien fue sacado por el Ramadán Sananta.

Leer también: De eso muchos jugadores del equipo nacional indonesio, solo esta figura es reacia a sacudir el Líbano



Adrian, es uno de los tres jugadores debutantes en la ventana del día del partido de la FIFA este mes. Además de él, los otros dos jugadores son Mauro Zijlstra y Miliano Jonathans.

«Así que hizo un buen trabajo y me alegré de haber hecho su debut para el equipo nacional indonesio», agregó.

El propio Adrian estaba muy feliz, incluso hasta el punto de que no podía expresar las palabras correctas para describir sus sentimientos.

«Gracias, no puedo explicar los sentimientos que tengo, desafortunadamente no ganamos, pero en el próximo partido nos esforzaremos más (ganar)», dijo el martes el compañero de equipo de Son Heung-Min en el LAFC en el equipo nacional de Indonesia, Instagram. (Hormiga)