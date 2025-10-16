Patrick Kluivert despedido oficialmente, los internautas abarrotaron a Shin Tae-Yong

VIVA – Recientemente hubo una noticia sorprendente proveniente del mundo del fútbol indonesio, la Asociación de Fútbol de Indonesia (PSSI) anunció que la cooperación con Patricio Kluivert.

Esta decisión se anunció a través de un mecanismo de terminación mutua, también conocido como un acuerdo mutuo para separarse en buenos términos. Se sabe que esta información fue confirmada directamente a través del sitio web oficial de PSSI.



Entrenador de la selección de Indonesia, Patrick Kluivert Foto : Instagram @timnasindonesia

En su comunicado, el PSSI afirmó que esta separación fue el resultado de intensas discusiones entre las dos partes, después de considerar una serie de dinámicas internas y la dirección del desarrollo futuro de la selección nacional.

Tenga en cuenta que se sabe que Kluivert y su cuerpo técnico firmaron un contrato de dos años. Sin embargo, ni siquiera un año después, ambos acordaron poner fin a la colaboración que inicialmente se esperaba que hiciera avanzar a la selección nacional.

Esta medida significa que todos los miembros del equipo técnico, incluido Kluivert, ya no dirigirán la selección nacional de Indonesia en todos los niveles, desde la absoluta hasta la sub-23 y la sub-20.

Con esta noticia, PSSI no olvidó agradecer la dedicación de Kluivert y su equipo. En su comunicado, la federación destacó que esta decisión forma parte de una evaluación integral del progreso del fútbol nacional.

«Después de trabajar juntos intensamente durante casi 12 meses, el PSSI expresa su mayor agradecimiento al entrenador Patrick Kluivert y su personal por su dedicación y contribución al fútbol indonesio», escribió el PSSI en su comunicado oficial.

«Después de conversaciones abiertas y respetuosas, ambas partes acordaron poner fin a esta colaboración. Nos gustaría agradecer al entrenador Patrick Kluivert y a su equipo por la profesionalidad que han demostrado», añadió.

La noticia del despido de Patrick Kluivert se convirtió inmediatamente en tema de conversación internauta en las redes sociales. Seguidos por VIVA el jueves 16 de octubre de 2025, muchos de ellos comentaron en la cuenta de Instagram @pssi, los internautas incluso mencionaron el nombre de su ex. entrenador Equipo Nacional de Indonesia, Shin Tae-Yong.

«La decisión correcta, es hora de recuperar la era Shin Tae-Yong». Los internautas escribieron comentarios en la carga.

«Evaluad todo para que en el futuro no cometamos errores fatales, seguid apoyando al fútbol indonesio y no olvidéis devolver a Shin Tae-Yong». intervino otro internauta.