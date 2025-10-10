Patrick Graham avisa a la defensa de los Raiders: ‘Estoy tan cansado’

El Asaltantes de Las VegasEl cuerpo técnico ha sido una puerta giratoria en la mayoría de las posiciones, pero una persona que se ha quedado es el coordinador defensivo Patrick Graham. Ha sobrevivido a tres regímenes diferentes y esta es apenas su cuarta temporada con el equipo.

Ha habido momentos en que Graham ha tenido a la defensiva de los Raiders jugando a un nivel muy alto, pero las cosas han tenido un comienzo difícil esta temporada. Los Raiders actualmente tienen un diferencial de pérdidas de balón de -6, que es el segundo peor de la NFL.

No ayuda a ese mariscal de campo. Geno Smith Lidera la NFL con nueve intercepciones, pero la defensa de Las Vegas sólo tiene cuatro robos en la temporada. Graham parece estar frustrado por las continuas luchas defensivas de los Raiders.

Tenía un mensaje severo para su defensa antes del juego de la Semana 6 contra los Tennessee Titans.

«Estoy tan cansado, estoy tratando de ser consciente de mi lenguaje, de hablar sobre lo que sea que tenemos que hacer», graham dijo durante una conferencia de prensa el jueves. «Sólo tienes que hacer que suceda. Tienes que quitarle el balón. Pase lo que pase, eso es lo que tenemos que hacer».

Graham habla de reemplazar a Germaine Pratt

Antes del juego de la Semana 5 de los Raiders contra los Colts, se reveló que el apoyador Germaine Pratt No viajaba con el equipo. El equipo no tardó mucho en anunciar que iba a ser liberado.

Todavía no está claro qué pasó exactamente, pero no pudo haber estado relacionado con el rendimiento, ya que Pratt estaba jugando bien para el equipo. Por su parte, Graham no parecía emocionado de que ya no tendría a Pratt para usar y habló sobre cómo la defensa podría reemplazarlo.

«Estoy deseando que la defensa mejore, en general», dijo Graham. «Solo la posición de apoyador, ya sabes, se necesitarán los 11 disponibles. Veremos quién está jugando y cosas de esa naturaleza, pero se necesitará, ya sabes, un buen esfuerzo para reemplazar a un buen jugador como ese».

Brian Callahan habla sobre la reunión de los Raiders

Los Raiders reciben a los Titans y al entrenador en jefe Brian Callahan en la Semana 6. En particular, Callahan fue el entrenador de mariscales de campo del equipo en 2018 y es hijo de Bill Callahan, quien es el último entrenador en jefe de los Raiders en ganar un juego de playoffs.

Callahan tiene buenos recuerdos de los Raiders y espera entrenar contra su ex equipo.

«Tenemos muchos Raiders en nuestro personal», dijo Callahan, vía Raiders.com. «Muchos muchachos han pasado mucho tiempo allí. Yo estaba en la escuela secundaria cuando mi padre estaba allí. Tuvieron mucho éxito en esos años y esos fueron los primeros. Yo era un fanático. Era un fanático del equipo. Siempre estuve emocionado de ir. Fueron ambientes fantásticos para jugar cuando estaban en el Coliseum en Oakland. Luego tuve la oportunidad de ir a entrenar allí por un año. Tengo buenos recuerdos de ese plateado y negro y esos días de juego y algunas de las victorias. los años en los que lo seguía cuando era un niño de secundaria y pasaba tiempo allí”.